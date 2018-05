Barcelona znalazła następcę Umtitiego

Nadal nie wiadomo, czy Samuel Umtiti przedłuży umowę z Barceloną. Piłkarz domaga się zdecydowanie większych zarobków, na co nie chcą się zgodzić w klubie. Niewykluczone, że w tej sytuacji zawodnik zostanie sprzedany w letnim oknie transferowym. Jego następcą ma zostać Clement Lenglet z Sevilli.

Umtiti od jakiego czasu niechętnie rozmawia o przedłużeniu umowy z Barceloną. Obecny kontrakt środkowego obrońcy z klubem obowiązuje do czerwca 2021 roku, ale ”Blaugrana” chce go przedłużyć i przede wszystkim podwyższyć kwotę odstępnego. Jednak obie strony nie mogą dojść do porozumienia w kwestii zarobków – zawodnik chce dostawać tygodniówkę na poziomie Gerarda Pique i Andresa Iniesty.

Nie brakuje głosów, że Umtiti podjął już decyzję i latem zamelduje się na Old Trafford. Ponoć menedżer Manchesteru United Jose Mourinho przekonał piłkarza pieniędzmi i faktem, że w jego zespole będzie szefem defensywy. ”Czerwone Diabły” mają zapłacić za defensora 60 milionów euro – tyle wynosi jego kwota odstępnego.

W Barcelonie wiedzą, że muszą działać szybko. Jednak znalezienie odpowiedniego następcy może się okazać łatwiejsze, niż przypuszczano. Głównym celem transferowym klubu z Camp Nou będzie 22-letni Francuz Clement Lenglet. Środkowy obrońca Nancy przeniósł się do Sevilli w styczniu 2017 roku za 5,4 miliona euro. Z kolei jego kwota odstępnego ma wynosić maksymalnie 40 milionów, co nie stanowi dla Barcelony większego problemu.

W Katalonii nie chcą sobie psuć relacji z klubem z Andaluzji. Dlatego w przypadku wykupienia Lengleta na zasadzie wypożyczenia do Sevilli trafi Yerry Mina. Kolumbijczyk na ten moment nie ma większych szans na występy w pierwszym składzie i mógłby się ogrywać właśnie w Sevilli.

W obecnym sezonie Lenglet rozegrał 50 spotkań, w których strzelił cztery gole i zanotował asystę. Na swoim koncie ma 10 występów w reprezentacji Francji U-21.

