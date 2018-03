Brazylijscy koledzy stoją za transferem Arthura do Barcelony

Poczta pantoflowa działa nawet w przypadku zarabiających miliony gwiazd futbolu. Szczere opinie zaczerpniętych od kolegów mają większe znaczenie niż rady dziesiątek doradców. Idealnym tego przykładem jest Arthur. Brazylijczyk, który od stycznia 2019 roku zostanie piłkarzem Barcelony, zdradził, że o miasto i klub pytał się Neymara i Philippe Coutinho, czyli byłego i obecnego pupila Camp Nou.

Zdjęcie Arthur /Eurosport

Przed 21-latkiem występującym obecnie w Gremio Porto Alegro spora życiowa zmiana. Bieżący rok dogra jeszcze w ojczyźnie, po czym pojedzie na podbój Europy, który rozpocznie w miejscu być może najbardziej wymagającym. Nie można się zatem dziwić, że gracz środka pola obawiał się o to, czy przyszłość w barwach Blaugrana będzie dobrym wyborem.

Teraz już tych niepewności nie ma, w dużej mierze jest to zasługą refleksji, jakimi podzielili się zawodnicy, którzy już z presją gry na Camp Nou się mierzyli. - Cieszę się, że negocjacje dobiegły końca, i to z pożytkiem zarówno dla mnie, jak i dla Gremio. Pytałem Neymara o Barcelonę i spotkałem się z samymi miłymi słowami. Polecił mi ten klub. Philippe również, od niego także usłyszałem pochlebne opinie na temat pięknego miasta i wspaniałego klubu, w którym można grać i ciągle się rozwijać - Arthur powiedział w wywiadzie dla dziennika "O Globo".

Brazylijczyk kosztował Barcę 40 milionów euro. Jak już dołączy do "Dumy Katalonii", to ma stanąć przed nie lada wyzwaniem. Hiszpańska prasa twierdzi, że w klubie widzą w nim następcę zapewne odchodzącego po sezonie do Chin Andresa Iniesty.