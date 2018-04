CD Leganés - Deportivo La Coruna 0-0 w Primera Division

Kosztowna strata punktów "Los Turcos". W pierwszym meczu 34. kolejki Primera Division La Coruna tylko zremisowała na wyjeździe z Leganes 0-0 i po weekendzie jej strata do bezpiecznego miejsca może wzrosnąć do dziewięciu punktów.

Zdjęcie Piłkarz Deportivo La Coruna Lucas Perez strzela na bramkę Leganes bronioną przez 'Pichu' Cuellara /PAP/EPA

W lutym kibice Deportivo La Coruna mogli się obawiać, że ściągnięty w roli strażaka Clarence Seedorf to trener z kapelusza, ale wygląda na to, że legenda AC Milan dotarła do piłkarzy z Galicji. Piątkowy remis w Leganes oznacza, że Deportivo nie przegrało już czwartego meczu z rzędu. Taka seria nie przydarzyła się Deportivo od początku sezonu.

Na tym etapie rozgrywek remis La Coruni jednak nie urządza. Drużyna Seedorfa desperacko potrzebuje bowiem punktów.

Grające o pietruszkę Leganes nie zawiesiło wysoko poprzeczki, ale z drugiej strony piłkarzom La Coruni brakowało inicjatywy. Dość powiedzieć, że najlepszą sytuację goście mieli w pierwszych minutach, kiedy szansę na gola miał Lucas Perez.

Na cztery kolejki przed zakończeniem sezonu 18. w tabeli Deportivo La Coruna ma 28 punktów i w tej chwili sześć punktów straty do bezpiecznego Levante, które w poniedziałek zamknie tę serię spotkań wymagającym wyjazdem do Bilbao.

CD Leganés - Deportivo La Coruna 0-0