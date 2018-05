Co dalej z Zidane'em? "Na pewno poprowadzi Francję"

Didier Deschamps, selekcjoner reprezentacji Francji, która przygotowuje się do rozpoczynających się w połowie czerwca mistrzostw świata w Rosji, stwierdził, że Zinedine Zidane z całą pewnością poprowadzi w jakimś momencie drużynę narodową.

Zinedine Zidane zaskoczył w czwartek i ogłosił, że nie będzie dalej trenerem Realu Madryt. Zadziwiająca decyzja została podjęta, choć w minioną sobotę francuski szkoleniowiec poprowadził klub do zwycięstwa w Lidze Mistrzów po raz trzeci z rzędu.

Didier Deschamps, kolega Zidane'a z reprezentacji Francji, gdy obaj zdobywali mistrzostwo świata i mistrzostwo Europy, jest przekonany, że 45-latek prędzej czy później zostanie trenerem "Les Bleus". - Czy byłbym dumny, gdybym to jemu przekazał stery francuskiej drużyny? Ja ich nie trzymam - żartował Deschamps pytany na zgrupowaniu kadry o decyzję "Zizou". - To będzie decyzja prezesa. Nie wiem, skąd taki ruch Zidane'a. Myślę, że w tym momencie on chce odpocząć i cieszyć się czasem spędzonym z rodziną - zastanawiał się trener reprezentacji Francji.

W podobny sposób nie tak dawno żegnali się z FC Barcelona Pep Guardiola i Luis Enrique, którzy rezygnowali z pracy i tłumaczyli, że muszą odpocząć od obowiązków trenerskich.

- Już to mówiłem, on z całą pewnością któregoś dnia zostanie trenerem drużyny Francji. Kiedy? Tego nie wiem. Ale to byłoby logiczne. To się kiedyś wydarzy - stwierdził szkoleniowiec, którego kontrakt z federacją wygasa w 2020 roku.



- To jest jego decyzja i trzeba ją uszanować. Zapewne myślał o tym od dłuższego czasu i skoro tak zdecydował, to musiał sądzić, że to będzie dla niego najlepsze. Jego osiągnięcia w ostatnich trzech latach są fantastyczne. Nie mam żadnych zakulisowych informacji, ale potrafię zrozumieć, dlaczego tak zdecydował. Odchodząc na szczycie, masz wolność. Jedni tak robią, inni nie - ocenił.

Zinedine Zidane objął zespół Realu Madryt w styczniu 2016 i od tego czasu doprowadził klub do dziewięciu trofeów, wliczając w to mistrzostwo Hiszpanii oraz trzykrotny triumf w Lidze Mistrzów. Pomiędzy kwietniem 2016 a styczniem 2017 "Królewscy" zanotowali 40 meczów bez porażki, co jest nowym klubowym rekordem.

Dziennik "Marca" przypomina, że Zidane w podobnie zaskakujący sposób pożegnał się z Realem jako piłkarz, kiedy zdecydował się zakończyć karierę w 2006 roku, choć jego kontrakt obowiązywał jeszcze przez jeden sezon. Tym razem Zizou zrezygnował na dwa lata przed wygaśnięciem umowy. Opuścił stanowisko, podkreśla madrycka gazeta, jako drugi najbardziej utytułowany szkoleniowiec w historii klubu po Miguelu Munozie (14 trofeów).

