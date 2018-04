Cristiano Ronaldo junior idzie w ślady ojca

Jaki ojciec, taki syn. Zdjęcie Cristiano Ronaldo juniora jak uderza piłkę przewrotką obiegło światowe media. Niedawno as Realu Madryt w taki sposób zdobył pięknego gola w starciu z Juventusem Turyn w Lidze Mistrzów.

Zdjęcie Cristiano Ronaldo junior w akcji /AFP

Niespełna ośmioletni syn gwiazdora "królewskich" dał popis swoich piłkarskich umiejętności po derbach Madrytu z Atletico. Wyczyn Critiano Ronaldo juniora nie umknął uwadze czujnych fotoreporterów. Skojarzenie nasunęło się automatycznie. CR7 zachwycił świat w pierwszym ćwierćfinale Ligi Mistrzów z Juventusem, kiedy to w Turynie kapitalną przewrotką strzelił gola na 2-0. Real pokonał "Starą Damę" 3-0 i jest w komfortowej sytuacji przed rewanżem, który odbędzie się w środę 11 kwietnia na Santiago Bernabeu.



W derbach Madrytu Cristiano Ronaldo wpisał się na listę strzelców, ale nie wystarczyło to Realowi do zwycięstwa. Bramkę dla Atletico zdobył Antoine Griezmann i pojedynek zakończył się podziałem punktów.



CR7 zszedł z boiska w 64. minucie. Na placu gry zastąpił go Karim Benzema. "Jedynym powodem takiej decyzji była chęć oszczędzenia jego sił. Przed nami jeszcze wiele spotkań i nawet on czasami potrzebuje odpoczynku. Jak widzicie w ostatnim czasie, takie podejście przynosi efekty" - tłumaczył swoją decyzję trener Realu Zinedine Zidane.

