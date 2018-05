Cristiano Ronaldo ma kompleks Messiego?

W ciągu ostatniej dekady Leo Messi przez cztery lata z rzędu zdobywał tytuł dla najlepszego piłkarza globu, czym mógł wpędzić w kompleksy swojego wielkiego rywala z boiska Cristiana Ronalda. – W domu nie wolno wypowiadać słowa „Messi” – powiedziała w rozmowie z „L'Equipe” siostra CR7.

Od 10 lat toczy się rywalizacja o miano najlepszego gracza na świecie pomiędzy Argentyńczykiem a portugalskim gwiazdorem. Obaj wzajemnie się napędzają, mając z tyłu głowy to, że ten drugi może zaraz wykręcić na boisku jakąś niesamowitą rzecz i poprowadzić swój zespół do kolejnego sukcesu. Wspomniana dwójka ma w pewnym sensie pecha, że gra na najwyższym możliwym poziomie w tej samej dekadzie. Gdyby występowali w różnych epokach futbolu, podziw kibiców i mediów, byłby dla nich jeszcze większy, ponieważ zdobywaliby wtedy seryjnie jedną Złotą Piłkę za drugą, a tak muszą się ze sobą dzielić indywidualnymi sukcesami.

Co zrozumiałe, ten pojedynek nie dostarcza fanom piłki nożnej już aż tak wielu goli, jak jeszcze niedawno, z powodu zegara biologicznego, który nieubłaganie tyka. Obaj nie mogą już „grać” wszystkiego „od deski do deski”. Zwłaszcza tyczy się to Ronaldo, który ma 33 lata i jest starszy od piłkarza Barcelony o ponad dwa lata.

Katia Aveiro, siostra CR7, na łamach dziennika „L'Equipe” udzieliła ciekawej wypowiedzi na temat rywalizacji jej brata z argentyńskim zawodnikiem.

- Nie rozmawiamy o Messim w domu. Cristiano wie, że za drzwiami jest trąba powietrzna. On wie, że kiedy przechodzi przez drzwi, do wnętrza, jest chroniony. W tym miejscu ładuje wszystkie swoje baterie – powiedziała Katia.

- Jest bardzo skupiony w swojej własnej bańce, ale jest także bardzo niespokojny, rozgrywa mecz w swojej głowie, myśli o tym, jak to się stanie. Są tacy gracze, którzy grają do 37. roku życia. Brat nie jest maszyną, ale będzie grał, dopóki będzie mógł. Myślę, że przez kolejne trzy lub cztery lata. On zawsze był perfekcjonistą, zawsze stara się być najlepszy, zrobić wszystko, aby wygrać – dodała.

Cristiano junior jest dużym fanem futbolu, a za swojego piłkarskiego idola uważa właśnie Messiego. Można przypuszczać, że dla syna Cristiano senior jest bardziej wyrozumiały i nie złości się na niego za wspominanie o największym boiskowym przeciwniku ojca.

W 2008 roku nagrodę dla najlepszego piłkarza zgarnął Portugalczyk. Cztery następne sezony zdaniem ekspertów należały do Argentyńczyka. Lata 2013-14 to popis CR7. W kolejnym roku tytuł ponownie powędrował do gracza Barcy. Dwie ostatnie edycje "Złotej Piłki" zgarnął z kolei Ronaldo. Obaj mają po pięć zwycięstw.

Obecny rok zapowiada się wyjątkowo ciekawie. Na ten moment faworytem jest Lionel Messi, który poprowadził „Dumę Katalonii” do fantastycznego mistrzostwa Hiszpanii, gdzie jego zespół ma szansę zakończyć ligowe zmagania bez choćby jednej porażki. Do tego Barcelona dorzuciła triumf w Pucharze Króla.

Wydaje się, że rozgrywający kapitalny sezon Mohamed Salah stoi na straconej pozycji, ponieważ mało kto wierzy, by napastnik Liverpoolu był w stanie poprowadzić kadrę Egiptu do znaczącego sukcesu podczas mundialu w Rosji.

Jeśli pod koniec maja Real Madryt pokona Liverpool FC w finale Ligi Mistrzów, to na prowadzenie wysunie się największa gwiazda „Królewskich”. Prawdopodobnie decydujące będą zbliżające się MŚ. Kto poprowadzi swoją reprezentację do upragnionego mistrzostwa lub osiągnie lepszy wynik, powinien być bliżej kolejnego indywidualnego trofeum.

Andrzej Beska