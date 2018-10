Cristiano Ronaldo nie szczędził gorzkich słów w kierunku Florentina Pereza. Portugalczyk przyznał, że postawa prezesa Realu Madryt przyczyniła się do jego transferu do Juventusu Turyn.

"Czułem, że już nie jestem traktowany tak samo jak w pierwszych latach. Po czterech, pięciu latach zaczął patrzeć na mnie tak, jakbym nie był już mu niezbędny. Chodziło mu tylko o biznes, wiedziałem o tym. To, co mi mówił, nigdy nie płynęło z jego serca" - powiedział CR7 we "France Football".