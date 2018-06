David de Gea bliżej Realu Madryt dzięki Lopeteguiemu?

Real Madryt ogłosił zatrudnienie Julena Lopeteguiego, który jednocześnie dwa dni przed meczem na mistrzostwach świata został zwolniony ze stanowiska selekcjonera. Nowy szkoleniowiec na Bernabeu ma być kluczem do transferu Davida de Gei. Przyszłość Garetha Bale'a znów staje się zagadką.

Szokujące informacje dobiegły z obozu Hiszpanów na dwa dni przed pierwszym meczem mundialu z Portugalczykami. Julen Lopetegui najpierw został ogłoszony nowym trenerem Realu Madryt, a następnego dnia hiszpańska federacja zwolniła go z funkcji selekcjonera "La Furia Roja". Jeszcze przed oficjalną informacją szkoleniowiec podkreślał w mediach, że "sprawa Ronaldo nie leży w jego interesie".

Teraz, gdy związał się trzyletnim kontraktem z "Królewskimi", co kosztowało ich dwa miliony euro, sprawa wygląda inaczej. Lopetegui będzie chciał w klubie nowego bramkarza, a jego znakomite relacje z Davidem de Geą mogą ułatwić transfer zawodnika Manchesteru United. Florentino Perez próbował już sprowadzić 27-letniego golkipera. Nowy menedżer "Los Blancos" współpracuje z Carlosem Bucero, który ma dobre relacje z Jorge Mendesem, reprezentującym de Geę oraz Ronalda.

Zatrudnienie Lopeteguiego przez Real może wpłynąć na relację z Ronaldem i doprowadzić do podpisania nowego kontraktu z 33-letnim gwiazdorem. - On jest jednym z największych piłkarzy w historii. Nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Dzięki utrzymywaniu ambicji i intensywności pozostał na najwyższym poziomie przez tak długi czas - mówił niedawno o portugalskim zawodniku.

Przyszłość bohatera finału Ligi Mistrzów na Bernabeu stanęła z kolei pod znakiem zapytania. Gareth Bale mocno liczył na zatrudnienie Andre-Villasa Boasa, który miał nieoceniony wpływ na zmianę jego pozycji, jeszcze w trakcie występów w Tottenhamie.

