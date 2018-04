Deportivo - Barcelona 2-4. Barca z tytułem, Messi z hat trickiem

Stało się to, co się wydarzyć musiało. FC Barcelona oficjalnie może świętować mistrzostwo. W niedzielę "Duma Katalonii" pokonała w 35. kolejce ligi hiszpańskiej na wyjeździe Deportivo 4-2. Hat tricka skompletował niezawodny Lionel Messi, który przy okazji pobił kolejny rekord. Gospodarze spadli z ligi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Barcelona o krok od przejścia do historii Eurosport

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Primera Division

Reklama

W ostatnich dniach kibice Barcelony otrzymali smutną wiadomość. Andres Iniesta oficjalnie ogłosił, że po sezonie żegna się z klubem, w którym spędził 16 lat.

Hiszpan chciał zakończyć piękną przygodę w Katalonii z klasą. W ostatnim sezonie zdobył z drużyną krajowy puchar, a w niedzielę dołożył mistrzostwo. W Lidze Mistrzów zatrzymał się na ćwierćfinale.

Z Deportivo Iniesta usiadł na ławce rezerwowych. Katalończykom do tytułu brakowało punktu, którego zdobycie miało być formalnością. Blaugrana od początku dyktowała warunki przeciwko słabiutkiemu rywalowi. Już w 7. minucie strzelanie zaczął Philippe Coutinho, który pięknym strzałem pokonał bramkarza. W 38. minucie Luis Suarez znalazł w polu karnym Lionela Messiego, a ten podwyższył na 2-0 i pobił kolejny rekord. Jako pierwszy piłkarz w historii Primera Division strzelił w siedmiu sezonach co najmniej 30 goli.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Neymar wyrzuci CR7 lub Messiego z klubów? Wideo Eurosport

Pewne prowadzenie nieco uśpiło faworytów i dość szybko kontaktowe trafienie zanotował Lucas Perez. Po zmianie stron spodziewaliśmy się naporu faworytów, ale to Deportivo zaczęło grać odważniej. W 64. minucie mieliśmy niespodziewany remis. Gospodarze popisali się ładną klepką, a gola na 2-2 strzelił Emre Colak. Ligowy słabeusz chciał więcej i atakował dalej. Pod bramką faworytów kilka razy zrobiło się gorąco.

Końcówka należała jednak do Katalończyków, a dokładnie do Messiego. Fenomenalny Argentyńczyk dołożył dwa trafienia, skompletował tym samym hat tricka, a Barca wygrała 4-2. Dodatkowo piłkarski geniusz mógł zapisać na konto już 12. i 13. bramkę na Riazor, który stał się jego ulubionym wyjazdowym stadionem do strzelania goli.

Na ostatnie kilka minut na boisku pojawił się witany oklaskami Iniesta.

Duma Katalonii ma w tym sezonie do osiągnięcia jeszcze jeden cel. Może zostać jedyną drużyną w historii, która zakończy ligę bez porażki.

Kaszaj

Deportivo La Coruna - FC Barcelona 2-4 (1-2)

Zobacz raport meczowy