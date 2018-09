Diego Costa: Wszystko wróciło do normy. Zobaczcie, gdzie jest Conte

Diego Costa wrócił do Atletico Madryt w wyniku ostrego konfliktu z ówczesnym trenerem Chelsea Antonio Conte. Napastnik reprezentacji Hiszpanii uważa, że życie zweryfikowało, kto był winny sporu, a kto nie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sergio Busquets przedłużył kontrakt z FC Barcelona. Wideo © 2018 Associated Press

Diego Costa przeszedł do Chelsea z Ateltico Madryt po sezonie 2013/2014, w którym strzelił 27 goli. Londyński klub wydał na transfer 40 mln euro. W ciągu trzech sezonów napastnik zdobył 52 bramki w Premier League, a jego gole przyczyniły się mocno do wywalczenia przez "The Blues" mistrzostwa Anglii.

Reklama

W tle jednak nie było już tak kolorowo, bo okazało się, że piłkarz w mistrzowskim sezonie był skonfliktowany z trenerem Antonio Conte. Relacje tej dwójki popsuły się w styczniu 2017 roku. Costa flirtował z jednym z chińskich klubów i szkoleniowiec nie był tą wizją zachwycony. Według relacji angielskich mediów włoski trener przez SMS-a poinformował zawodnika, że ten nie jest w jego planach. Costa dograł jednak rozgrywki do końca, ale z klubem pożegnał się w złej atmosferze.

- To był bardzo kiepski moment, ale to nie była moja wina. Ludzie mówili różne rzeczy, ale czas wszystko układa na miejscu. Zobaczcie, gdzie jest trener, popatrzcie na Conte - stwierdził Costa w rozmowie z dziennikiem "Marca". 49-letni Włoch od zwolnienia w lipcu 2018 roku nie trafił do nowej drużyny.

- Samo przyjście do Chelsea było błędem ze względu na to, jak zajmowano się tam niektórymi sprawami. Cholo (obecny trener Diego Simeone) to bezpośredni człowiek i kiedy nie pasujesz mu to ci to powie i sprawa jest jasna. W Chelsea było odwrotnie. Miałem możliwość powrotu do Atleti, więc kiedy Chelsea nakazała mi treningi z rezerwami, to byłem zdecydowany, że wracam, pomimo tego że były inne oferty - opowiadał.

- W innym wypadku zostałbym w Brazylii z rodziną. Będę z rodziną do końca życia. Wierzę w wartości, których nie da się kupić pieniędzmi - zaznaczył.

Costa wrócił do Atletico poza oficjalnym oknem transferowym i musiał odczekać na ponowne występy także ze względu na karę, jaką FIFA nałożyła na madrycki klub za łamanie przepisów przy sprowadzaniu piłkarzy.

- Cholo zawsze był ważny dla mnie. Kocham go jako osobę. Zawsze był bezpośredni. Jak powiedział, że chce, żebym wrócił, to czułem się tak, jakbym nigdy nie odchodził. Tutaj jest wszystko: wielki klub, wielkie miasto, ludzie zachowują się podobnie do tego jak w Brazylii. Cholo jest szefem i jestem podekscytowany. Cieszę się, że wróciłem - podsumował Diego Costa

kip