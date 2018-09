Diego Simeone: Nie porównujcie nas z innymi

W sobotę interesująco zapowiadające się derby Madrytu. Dla Atletico to szansa doskoczenia do czołowej dwójki tabeli w postaci FC Barcelona i lokalnych rywali z Realu.

Zdjęcie Diego Pablo Simeone /EFE

"Los Colchoneros" tracą pięć punktów do czołówki i mecz na Santiago Bernabeu to dobra okazja, by odrobić straty i poprawić sobie humor. Dziennikarze zwracali uwagę na spory dystans dzielący Atletico od najlepszy po zaledwie pięciu meczach nowego sezonu.

- Nie lubię być porównywany z innymi klubami - odpowiadał Diego Simeone. - Nie jesteśmy Barceloną ani Realem Madryt i nie jesteśmy też ani Getafe, ani Gironą, jesteśmy Atletico Madryt z własnymi ambicjami i celami - mówił.

Atletico mierzyło się w połowie sierpnia z Realem w spotkaniu o Superpuchar Europy. Zespół argentyńskiego szkoleniowca wygrał po dogrywce 4-2.

- Cały czas się poprawiamy, drużyna jest coraz bardziej zrównoważona i też to zauważycie po wynikach. Jeśli chodzi o kontuzje, to Arias wciąż pauzuje, ale Kalinić, Vitolo i Gelson są gotowi do gry. Thomas Lemar? Jak strzeli dwa gole, to może oddać piłkę. Ma trudność z językiem, ale ma kolegów, którzy pomogą mu się odnaleźć - powiedział Simeone.

Zanim jednak dojdzie do derbów Madrytu Atletico zmierzy się we wtorek na swoim terenie z beniaminkiem ligi hiszpańskiej SD Huesca.

kip