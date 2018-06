Djibril Sidibe bliski transferu do Atletico Madryt

Francuskie i hiszpańskie media poinformowały w piątek, że Francuz Djibril Sidibe jest bliski transferu do Atletico Madryt. Kolega Kamila Glika z AS Monaco wyceniany jest na 25 milionów euro.

Dziennik "L'Equipe" poinformował, że oba kluby prowadzą zaawansowane negocjacje w sprawie tego transferu i oczekuje się, że zostanie on sfinalizowany jeszcze przed rozpoczęciem mistrzostw świata. 25-letni prawy obrońca znalazł się w kadrze powołanej przez Didiera Deschampsa na mundial w Rosji i ma duże szanse na występy w pierwszym składzie drużyny "Trójkolorowych".

Sidibe występuje w zespole AS Monaco od lipca 2016 roku, gdy za 15 milionów euro pozyskano go z Lille. Już w pierwszym sezonie w nowej ekipie przyczynił się do zdobycia mistrzostwa Francji, razem z drużyną z Księstwa doszedł również do półfinału Ligi Mistrzów. Latem minionego roku był jednym z kilku piłkarzy, którzy pomimo lukratywnych ofert nie zdecydowali się odejść z klubu.

W minionym sezonie trener Atletico Madryt Diego Simeone wybierał na prawej obronie pomiędzy doświadczonym, 33-letnim Hiszpanem Juanfranem i młodszym o siedem lat Chorwatem Sime Vrsaljko. Częściej występował ten drugi, jednak nie uniknął on błędów, takich jak np. czerwona kartka w pierwszym meczu półfinału Ligi Europy przeciwko Arsenalowi.

Djibril Sidibe może być drugim transferem "Los Colchoneros" w letniej sesji transferowej. Pierwszym został 21-letni pomocnik Villarreal Rodrigo Hernandez, za którego wicemistrz Hiszpanii zapłacił klauzulę odstępnego wynoszącą 20 milionów euro.

