Eduardo Berizzo nowym trenerem Athleticu Bilbao

Argentyńczyk Eduardo Berizzo został nowym trenerem Athleticu Bilbao. Chociaż klub z Kraju Basków wiąże ze sprowadzeniem tego 48-letniego szkoleniowca duże nadzieje, to kontrakt obowiązywać będzie tylko do czerwca 2019 roku.

Zakończony niedawno sezon Primera Division był dla Athleticu wybitnie nieudany. Zespół z San Mames zakończył go dopiero na 16. pozycji w tabeli, co było najgorszym wynikiem od sezonu 2006/2007 i jednocześnie drugim najgorszym w historii występów zespołu w najwyższej klasie rozgrywkowej. Posadą za to zapłacił Jose Angel Ziganda, który latem ubiegłego roku zastąpił na stanowisku szkoleniowca Ernesto Valverde.

Działacze klubu z Kraju Basków długo nie czekali z ogłoszeniem nazwiska nowego szkoleniowca i na czwartkowej konferencji prasowej przedstawili Eduardo Berizzo. Ten 48-letni szkoleniowiec poszedł tym samym w ślady swojego mentora Marcelo Bielsy, któremu asystował kiedyś w czasie jego pracy w reprezentacji Chile. Bielsa prowadził Athletic w latach 2011-2013 i Berizzo potwierdził, że rozmawiał z nim na temat klubu i piłkarzy.

Argentyńczyk jest dobrze znanym szkoleniowcem na Półwyspie Iberyjskim. W latach 2014-2017 z powodzeniem prowadził bowiem Celtę Vigo, a następnie funkcję pierwszego trenera powierzyli mu działacze Sevilli. Już w grudniu został jednak przez nich zwolniony z uwagi na słabe wyniki zespołu. Ta decyzja odbiła się dużym echem w Hiszpanii, gdyż ogłoszono ją zaledwie tydzień po tym, gdy Berizzo powrócił do klubu po udanej operacji raka prostaty.

