FC Barcelona. Andre Gomes przeżywa "piekło w Barcelonie"

Piłkarz FC Barcelona Andre Gomes wyznał w rozmowie z magazynem "Panenka", że nie potrafi poradzić sobie z presją ze strony kibiców. Tym samym zawodnik przestał cieszyć się grą w piłkę, a komfortowo czuje się jedynie podczas treningów.

Odkąd latem 2016 roku Andre Gomes przeniósł się z Valencii CF do FC Barcelona za 40 milionów euro jest nieustannie krytykowany. Oczywiście sam zawodnik przyczynił się do tego przeciętnymi występami, ale nawet, gdy nic nie zepsuje i należy do wyróżniających się piłkarzy, to i tak nie cieszy się zaufaniem kibiców "Blaugrany". 24-letni Portugalczyk nie ukrywa, że nie jest zadowolony z zaistniałej sytuacji i jest mu bardzo ciężko.

- Nie czuję się dobrze na boisku. Nie cieszę się tym, co robię. Przez pierwsze pół roku było całkiem dobrze, ale później wszystko się zmieniło. Być może to nieodpowiednie słowo, ale mój pobyt tutaj przerodził się w swego rodzaju piekło, a powodem jest presja, którą odczuwam coraz bardziej z każdym kolejnym dniem - wyznał pomocnik w rozmowie z magazynem "Panenka".

- Gdy presja towarzyszy całej drużynie, to nie mam z tym problemu, ale kiedy dotyka mnie, to jest źle. Uczucie, jakie towarzyszy mi w trakcie meczów nie jest dobre. Kiedy trenuję, to potrafię się odprężyć. Czuję się dobrze w towarzystwie kolegów. Oczywiście zdarza się, że czasami jestem mniej pewny siebie, co może być widoczne na treningach. Czasem nie potrafię zapomnieć o meczu, który rozgrywałem dzień wcześniej, przez co nie idę do przodu - tłumaczy.

- Więcej niż raz nie chciałem wychodzić z domu. Ludzie na ciebie patrzą… Boisz się wychodzić na ulice, wstydzisz się. Moim przyjaciele mówią, że za często zaciągam hamulec i zamykam się w sobie. Nie potrafię pozbyć się złych emocji, frustracji. Z nikim nie rozmawiam, nie chcę nikomu przeszkadzać. Czuję wstyd. Koledzy z zespołu bardzo mi pomagają, ale sprawy nie układają się tak, jakby chcieli - podkreślił.

Po zakończeniu obecnego sezonu Andre Gomes prawdopodobnie zostanie sprzedany. Do tej pory rozegrał 25 spotkań, w których zanotował jedną asystę. Na murawie spędził zaledwie 985 minut.



