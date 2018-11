FC Barcelona. Arturo Vidal: Takie błędy są niedopuszczalne

Pierwszy raz w erze Lionela Messiego Barcelona straciła cztery gole na Camp Nou. "Blaugrana" niespodziewanie przegrała u siebie z Betisem Sewilla 2-4. - W ofensywie jesteśmy dobrzy, ale należy poprawić inne rzeczy. Nie możemy popełniać takich błędów - pieklił się po spotkaniu pomocnik FCB Arturo Vidal.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Brazylijska wymiana w Barcelonie? Willian za Malcolma? Wideo Eurosport

Betis Sewilla wygrał pierwszy raz na Camp Nou od dwudziestu lat. O ile Barcelona nie zawiodła w ofensywie i wbiła gościom ze stolicy Andaluzji trzy gole, to w defensywie dała plamę i straciła aż cztery bramki. Pierwszy raz od 12 sierpnia 2004 roku.

Reklama

- Zaczęliśmy źle i przeciwnicy wykorzystali dwie okazje, które mieli w pierwszej połowie. Nie możemy tracić bramek w taki sposób. W drugiej połowie wciąż próbowaliśmy, ale zabrakło szczęścia. Musimy dalej pracować. Bo my mieliśmy okazje, by odwrócić wynik, ale należy poprawić inne rzeczy. Nie może nam się nigdy więcej zdarzyć mecz, w którym tracimy cztery bramki - stwierdził Vidal.



Chilijczyk odniósł się do swojej dyspozycji. Ocenił wejście do Barcelony, którą wzmocnił latem, ale wciąż nie ma pewnego miejsca w składzie "Blaugrany". - Wszystko jest w porządku. Jestem zadowolony, moje ciało czuje się dobrze. Dzięki Bogu nie mam już kłopotów z kolanem, chcę wykorzystać minuty, które otrzymuję, by zdobyć zaufanie trenera. Proszę nie myśleć, że chodzę smutny, w tej ekipie jest dużo radości - zapewnił Arturo Vidal.

Po dwunastu kolejkach La Liga FC Barcelona ma 24 punkty i wciąż prowadzi w tabeli, mając punkt przewagi nad Sevillą, Atletico Madryt i Deportivo Alaves.

Wyniki, terminarz i tabela Primera Division