FC Barcelona - Athletic Bilbao 1-1. Trzeci mecz Barcy bez zwycięstwa

FC Barcelona zremisowała z Athletic Bilbao 1-1 (0-1) w sobotnim meczu siódmej kolejki Primera Division. Przechodzący kryzys formy Katalończycy dopiero w 84. minucie uchronili się przed porażką z drużyną z Kraju Basków.

Zaledwie jeden zdobyty punkt w dwóch ostatnich ligowych spotkaniach spowodował nerwową atmosferę na Camp Nou. Dodatkowo trener Barcelony Ernesto Valverde chciał w sobotę dać odpocząć Lionelowi Messiemu. Słynny Argentyńczyk rozpoczął na ławce pojedynek z Athletic Bilbao, które przystąpiło do niego po klęsce 0-3 poniesionej w środę z Villarrealem.

Pierwsze minuty były w wykonaniu Katalończyków obiecujące. Obrona i pomoc gości gubiły się przy pressingu Barcelony, a ciągłe zagrożenie pod bramką gości sprawiał Luis Suarez. Urugwajczyk najpierw w 7. minucie groźnie, choć niecelnie, uderzył z rzutu wolnego. Z kolei w 26. minucie, po znakomitym podaniu Arturo Vidala, Suarez znalazł się za obrońcami z Kraju Basków, lecz jego strzał nogami obronił Unai Simon.

Goście z Bilbao przy piłce byli rzadko, ale gdy już udało im się przebić przez pressing gospodarzy, to w polu karnym Marca-Andre ter Stegena robiło się groźnie. Obrona Barcelony miała wielkie problemy z upilnowaniem dynamicznego Inakiego Williamsa, lecz ten najpierw w 12. minucie uderzył obok słupka próbując lobować niemieckiego golkipera, a w 17. minucie nie udało mu się oddać strzału, chociaż położył już Ter Stegena na plecach.

W 41. minucie ofensywne zapędy piłkarzy Athleticu przyniosły im zasłużonego gola. W pole karne dośrodkował wtedy Markel Susaeta, a Oscar de Marcos wykorzystał nieporozumienie Jordiego Alby i Gerarda Pique w łapaniu go na spalonego i strzałem z półwoleja umieścił piłkę przy dalszym słupku bramki Barcelony.

Schodzących na przerwę przy wyniku 0-1 gospodarzy pożegnały na Camp Nou gwizdy.

Druga połowa tak naprawdę rozpoczęła się w 55. minucie, gdy na murawie zameldował się Messi. Już po chwili do remisu mógł doprowadzić Philippe Coutinho, lecz po dośrodkowaniu aktywnego na prawym skrzydle Ousmane Dembele Brazylijczyk uderzył z woleja w poprzeczkę.

Nie mogło również zabraknąć stałego punktu programu w meczach Barcelony, czyli strzału Messiego w słupek lub poprzeczkę. Tym razem piłką trafiony został słupek, a wydarzyło się to w 77. minucie po uderzeniu Argentyńczyka lewą nogą z linii pola karnego.

Przewaga Barcelony była jednak w tym fragmencie gry tak wielka, że wyrównujący gol zdawał się być kwestią czasu. Sprawdziło się to w 84. minucie. Wielką pracę wykonał przy nim Messi, który najpierw dobiegł do niedokładnego podania Suareza, po czym oddał strzał lewą nogą, po którym piłkę odbił przed siebie Simon. Ta wróciła do Argentyńczyka, który tym razem zagrał ją w pole bramkowe, gdzie dobrze ustawił się wprowadzony cztery minuty wcześniej Munir El Haddadi, który wbił ją do bramki gości.

Defensywa Basków kolejnego błędu już jednak nie popełniła. Mecz zakończył się zatem ostatecznie remisem 1-1, co oznacza, że Barcelona nie była w stanie wygrać już trzech kolejnych spotkań ligowych.

FC Barcelona - Athletic Bilbao 1-1 (0-1)



Bramki: 0-1 Oscar de Marcos (41.), 1-1 Munir El Haddadi (84.).

