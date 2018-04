FC Barcelona. Biznes winny za kulisami transferu Iniesty do Chin

Nikt z otoczenia Barcelony nie chciał usłyszeć takiej wiadomości. Andres Iniesta zapowiedział, że po sezonie pożegna się z Camp Nou. Doświadczony pomocnik przeniesie się do Chin, a jednym z kluczowych powodów takiej decyzji jest winny biznes, który prowadzi 33-letni zawodnik.

Założona przez znakomitego pomocnika firma Bodega Iniesta w 2010 roku funkcjonuje w rodzinnym mieście piłkarza - Fuentealbilli. Co ciekawe zlokalizowane w prowincji Kastylia-La Mancha przedsiębiorstwo oferuje szeroki wachlarz produktów winnych za pośrednictwem strony internetowej, zarówno w języku angielskim, jak i mandaryńskim. To właśnie prowadzenie biznesu z winoroślą w tle ma być głównym powodem decyzji o przenosinach do chińskiego klubu.

Jak podają różne źródła, Bodega Iniesta planuje w nadchodzącym roku eksportować około 2 mln butelek wina do Chin. Właściciel będzie mógł nadzorować interes na miejscu. Od kilku miesięcy Iniesta kuszony był przez Tianjin Quanjian, aż się udało. W nowym klubie ma zarobić przez 3 lata ponad 110 mln euro.

Duża część życia pomocnika na Dalekim Wschodzie będzie wiązała się z kampanią reklamową produktów na rozwijającym się rynku Państwa Środka. Hiszpan ma wielkie plany, które wykraczają daleko poza chińską Super League.

Występując w FC Barcelona Iniesta zdobył z drużyną wszystko, co było można. Zagrał łącznie prawie 670 meczów. Strzelił 56 goli i zaliczył 141 asyst. Z reprezentacją Hiszpanii nie tylko zdobył mistrzostwo świata przed ośmioma laty, ale także w 2008 i 2012 roku cieszył się z wygrania Euro.

