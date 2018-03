FC Barcelona - Chelsea. Ostrożny Puyol przestrzega przed dramatem jak w 2012 roku

Dobre humory panują obecnie wokół Barcelony w kontekście rewanżu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Chelsea. Gracze Ernesto Valverde zremisowali 1-1 w Londynie i rywalizację u siebie zaczynają w poczuciu komfortu. Były obrońca klubu Carles Puyol tonuje jednak nastroje, jest bowiem zdania, że w środę może dojść do podobnej historii jak ta z 2012 roku, gdy „The Blues” niespodziewanie wyeliminowali Barcę.

Zdjęcie Byli gracze Chelsea John Terry (z lewej) i Barcelony Carles Puyol w sprzeczce po czerwonej kartce dla Anglika /Reuters

Przełamanie się Leo Messiego, który strzelił pierwszego w karierze gola w rywalizacji z klubem z zachodniego Londynu, sprawiło, że „Duma Katalonii” z trudnego wyjazdu na Wyspy Brytyjskie wracała w świetnych nastrojach. Potwierdziła, że nawet jeżeli napotka twardą przeszkodę, czyli znakomicie zorganizowaną drużynę w defensywie, to i tak jest w stanie uzyskać korzystny wynik.

Prawie sześć lat temu historia barcelońsko-londyńskiej rywalizacji wyglądała trochę inaczej. Oba kluby spotkały się nie w 1/8, a dopiero w półfinale. Barca broniła wówczas trofeum i choć pod koniec trenerskiej kadencji Pepa Guardioli nie grała już tak wielkiej piłki jak w poprzednich latach, to i tak traktowana była jako zdecydowany faworyt tamtej pary. Na Stamford gospodarze wygrali 1-0, więc w rewanżu „Duma Katalonii” rzuciła się do odrabiania strat. Szybko objęła prowadzenie 2-0, lecz z czasem golem odpowiedziała Chelsea i zaczęła się kolejna pogoń za wynikiem. Trwała do ostatnich minut i happy endu nie przyniosła. Goście z Londynu tuż przed końcowym gwizdkiem zdołali jeszcze raz zszokować i tym razem już kompletnie uciszyć całe Camp Nou i wyrównać na 2-2 po golu Fernando Torresa.

Puyol brał udział w tamtej rywalizacji i obawia się powtórki z odległej, ale wciąż bolesnej rozrywki. – Spodziewam się podobnego meczu do tamtego z 2012 roku. W środę będzie trochę różnic, bo my wtedy musieliśmy w rewanżu wygrać. Ale sporo podobieństw i tak dostrzegam. Chelsea znów zagra dobrze w defensywie i skupi się na kontratakach – analizował w rozmowie ze Sky Sports.

Przestrzegał też przed niedocenieniem słabo radzących sobie w tym roku w lidze mistrzów Anglii. - To znakomicie zorganizowana drużyna o jasnych celach na ten mecz. Pomaga jej to, że w ofensywie dysponuje zawodnikami szybkimi i sprawiającymi ciągłe zagrożenie. Barca musi szybko postarać się o pierwszego gola, inaczej zostanie zraniona, a po czymś takim Chelsea na pewno się zamknie i trudno będzie się przez postawiony przez nią mur przebić – przewidywał 39-latek, który w bordowo-granatowych barwach Champions League wygrywał trzykrotnie.