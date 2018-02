FC Barcelona. Debiutancki gol Coutinho, asysta Suareza. Po 5 latach historia zatoczyła koło

8 lutego 2018 roku będzie wyjątkowym dniem w karierze Philippe Coutinho. Wtedy strzelił bowiem debiutanckiego gola w barwach FC Barcelona, przy którym asystował mu Luis Suarez, klubowy kolega jeszcze z czasów Liverpoolu. Data ta wypadła kilka dni przed piątą rocznicą pierwszej bramki Brazylijczyka dla "The Reds". Rzecz jasna wypracowanej przez "El Pistolero".

Zdjęcie Luis Suarez i Philippe Coutinho /Reuters

Sprowadzony zimą do stolicy Katalonii pomocnik w drugiej połowie zachował się bardzo przytomnie, gdy w polu karnym zamknął świetną piłkę kolegi, czym otworzył wynik rewanżowego starcia Pucharu Króla z Valencią. Tym samym bardzo ułatwił drużynie sprawę, bo choć tydzień wcześniej Barca ograła "Nietoperze" 1-0 na Camp Nou, to na Estadio Mestalla momentami się gubiła i nie brakowało dużo, aby stan pucharowej rywalizacji się wyrównał. Dlatego też gol Coutinho był tyleż symboliczny, co niezwykle istotny.

Reklama

Sympatycy Barcy mają więc jak najbardziej zrozumiałe podstawy do optymizmu związane z grą 25-latka. Zwłaszcza ze względu na jego kapitalną, wręcz telepatyczną współpracę z Suarezem. Obaj praktycznie bez słów dogadywali się na boisku jeszcze w koszulce czerwonej, teraz to samo powinno ich spotkać w barwach bordowo-granatowych. Nie ma zatem w tym żadnego przypadku, że przy premierowych bramkach reprezentanta "Canarinhos" w dwóch ostatnich klubach za każdym razem dogrywał do niego urugwajski snajper.

Był 17 lutego 2013 roku, gdy wykupiony z Interu Mediolan Coutinho rozpoczynał na poważnie przygodę na Anfield. Wykazał się już w drugim meczu w nowych barwach. Liverpool podejmował wówczas Swansea City i rywala rozbił aż 5-0, a bramkę numer dwa zdobył właśnie brazylijski pomocnik. Kapitalną asystą popisał się wówczas rzecz jasna Suarez. Minęło niemal pięć lat i historia zatoczyła koło, a brazylijsko-urugwajska współpraca rozpoczyna się na nowo. Angielskie media śmieją się, że w obecnej sytuacji ekscytacja kibiców Barcelony może równać się jedynie z bólem i zgorzknieniem osób sympatyzujących z Liverpoolem.



Premier League: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy