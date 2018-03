FC Barcelona. Dembele gorszą wersją Sadiku? „Jestem jak ferrari w naprawie”

Słynny w polskich mediach stał się wywiad byłego napastnika Legii Armando Sadiku, który narzekał na to, że sadzanie go na warszawskiej ławce było jak trzymanie ferrari w garażu. Teraz identycznej samochodowej analogii użył Ousmane Dembele. Skrzydłowy Barcelony jednak aż tak nosa nie zadzierał i porównał się do luksusowego włoskiego auta, choć będącego wciąż w naprawie.

Zdjęcie Ousmane Dembele /Getty Images

Albański napastnik sprowadzony latem zeszłego roku na Łazienkowską miał być jednym z najlepszych strzelców Lotto Ekstraklasy. Zdobywca historycznej, debiutanckiej bramki swojej reprezentacji na mistrzostwach Europy kompletnie się jednak w polskiej piłce nie odnalazł. Początkowo jeszcze dostawał okazje do pokazania swoich umiejętności, lecz gdy okazało się, że te nie są zbyt wysokie, to został przez trenera Romeo Jozaka odstawiony. Jego warszawska przygoda skończyła się po raptem pół roku, w styczniu został sprzedany do Levante. Już po tym transferze Sadiku udzielił wywiadu „Przeglądowi Sportowemu”, w którym padł właśnie pamiętny cytat o ferrari.

Reklama

O ile w przypadku byłego już legionisty takie zestawienia są groteskowe, o tyle z zawodnikiem Barcy jest zgoła odmiennie. Na Camp Nou przybył on w zeszłe wakacje za wówczas rekordowe w historii klubu 105 milionów euro, więc oczekiwania wobec niego były przeogromne. I Dembele w istocie posiada wielki potencjał, który zdołał już w barwach Rennes oraz Borussii Dortmund udowodnić.

W "Dumie Katalonii" plany jak dotąd krzyżowały mu jednak kontuzje, lecz po środowym starciu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Chelsea (3:0), w której znakomity występ zwieńczył golem, na jego przyszłość w klubie można spoglądać z coraz większym optymizmem. I takim podejściem wykazuje się też sam zainteresowany.

- Często młodych, bardzo szybkich skrzydłowych porównuje się do ferrari. Czy siebie też bym tak określił? Nie, na to jeszcze za wcześnie. Ja mogę być tym autem, ale ciągle znajdującym się u mechanika - w rozmowie z kwartalnikiem "Onze Mondial" żartobliwie nawiązał do ciągłych problemów zdrowotnych, które torpedują jego rozwój na Camp Nou.

- Niemniej miejmy nadzieję na to, że w końcu osiągnę poziom w pełni sprawnego ferrari. Że stanę się kiedyś wielkim piłkarzem. Cały klub wspierał mnie w trakcie rehabilitacji, zawodnicy byli dla mnie mili, sztab trenerski również. Obym nie zawiódł ich i samego siebie - utalentowany 20-latek wyraził nadzieję.