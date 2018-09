FC Barcelona - Girona FC 2-2. Czerwona kartka Lengleta popsuła szyki Barcelonie

FC Barcelona zremisowała z Gironą 2-2 (1-1) w niedzielnym meczu piątej kolejki Primera Division. Faworyzowani gospodarze stracili pierwsze punkty w bieżącym sezonie, a walkę o zwycięstwo poważnie utrudniła im czerwona kartka pokazana Francuzowi Clementowi Langletowi w 35. minucie spotkania.

Niedzielne derby Katalonii miały być formalnością dla piłkarzy Ernesta Valverde, którzy walczyli o piąte kolejne zwycięstwo w bieżącym sezonie La Liga. Z kolei gromadzący praktycznie co kolejkę nowy rekord w swojej przebogatej karierze Lionel Messi tym razem rozgrywał 423. spotkanie w Primera Division i zdystansował tym samym Brazylijczyka Daniego Alvesa na szczycie tej klasyfikacji wśród obcokrajowców.

Już w pierwszym kwadransie Argentyńczyk pokazał, że ma wielką ochotę na strzelenie swojego piątego gola w sezonie. Najpierw w 12. minucie jego płaski strzał, który poprzedził efektowny rajd z piłką, obronił jeszcze Marokańczyk Yassine Bounou, lecz siedem minut później golkiper Girony nie mógł już zapobiec utracie bramki. W polu karnym Messi idealnie przyłożył nogę do zagrania Arturo Vidala i otworzył wynik spotkania.

Potem jednak wydarzenia na boisku dla "Dumy Katalonii" nabrały bardzo niekorzystnego przebiegu. Spowodowane to było przede wszystkim czerwoną kartką pokazaną Francuzowi Clementowi Lengletowi, który otrzymał ją w 35. minucie za uderzenie rywala łokciem. Szkoleniowiec Barcelony nie zdecydował się na natychmiastową zmianę i wprowadzenie dodatkowego obrońcy, zamiast tego przesunął do pomocy Gerardowi Pique - Sergio Busquetsa.

Tuż przed zejściem do szatni ten właśnie piłkarz źle obliczył lot piłki we własnym polu karnym, co pozwoliło przejść ją Cristhianowi Stuaniemu. Urugwajski napastnik wykorzystał ten prezent i z wielkim spokojem posłał piłkę obok Marca-Andre ter Stegena.

Chociaż w przerwie na boisku pojawił się Samuel Umtiti, to wkrótce obrona Barcelony popełniła kolejny błąd. W 51. minucie Pique przegrał pojedynek sprinterski z Portu i chociaż Ter Stegen obronił jego strzał, to przy dobitce Stuaniego był już bezradny. Na Camp Nou zapachniało sensacją.

Po godzinie gry na murawie zameldowali się Philippe Coutinho i Ivan Rakitić. Tuż po ich wejściu dwukrotnie z rzutu wolnego groźnie uderzał Messi, a po pierwszym z nich gości od straty gola uratowała poprzeczka. Piłkarze Girony mieli jednak wielkie problemy z opuszczeniem własnego pola karnego. W 63. minucie, po dużym zamieszaniu, Pique zrehabilitował się za wcześniejszy błąd i przytomnym strzałem głową doprowadził do wyrównania.

Gospodarze do końcowego gwizdka sędziego szukali sposobu na strzelenie zwycięskiego gola. Obrońcy Girony grali jednak czujnie, a gdy trzeba było przerywali akcję rywali faulami. To pozwoliło im utrzymać sensacyjny remis 2-2 i przerwać zwycięską passę Barcelony. Po pięciu kolejkach "Blaugrana" zgromadziła zatem 13 punktów, tyle samo co Real Madryt, który w sobotę pokonał Espanyol 1-0.

FC Barcelona - Girona 2-2 (1-1)

Bramki: 1-0 Lionel Messi (19.), 1-1 Cristhian Stuani (45.), 1-2 Cristhian Stuani (51.), 2-2 Gerard Pique (63.).

