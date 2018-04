FC Barcelona. Iniesta: Było warto przyjechać tutaj 25 lat temu

- Przybyliśmy tutaj 25 lat temu rodzinnym samochodem - Andres Iniesta ze łzami w oczach wspominał swój przyjazd na testy do La Massii, akademii FC Barcelona, podczas konferencji prasowej, na której w piątek pożegnał się oficjalnie z klubem. - Teraz oni są tutaj ze mną, kiedy mówię "do widzenia" - mówił z trudem Iniesta, który całą karierę spędził na Camp Nou.

- To była emocjonalna podróż i także koszmarna, bo skończyło się tak, że zostałem tutaj sam w wieku 12 lat. Ale ewidentnie było warto - mówił do zebranych Iniesta, w tym do swoich kolegów z drużyny. Zabrakło Lionela Messiego, który unika takich pożegnań. Argentyńczyka nie było też w sali konferencyjnej, gdy z klubem w 2012 roku żegnał się trener Pep Guardiola. Kiedy Iniesta zwrócił się do zebranych kolegów pierwsze łzy napłynęły mu do oczu.

Iniesta nie zamierza jeszcze kończyć kariery, ale z całą pewnością nie będzie jej kontynuować na Starym Kontynencie. - Wszystkie opcje pochodzące nie z Europy są możliwe. Europa nie wchodzi w grę, bo zawsze powtarzałem, że nie zagram przeciwko Barcelonie - zapowiedział.

Iniesta to jeden z jeden z najwspanialszych pomocników nie tylko swojego pokolenia, ale w ogóle w dziejach futbolu. Mistrzostwo Hiszpanii w tym sezonie będzie jego 32. trofeum z Barcą. Iniesta jest ponadto mistrzem świata z 2010 roku i podwójnym mistrzem Europy z 2008 i 2012 roku. Nigdy jednak ikona katalońskiego klubu nie otrzymała wyróżnienia magazynu "France Football" w postaci słynnej Złotej Piłki. Niedawno francuskie czasopismo przyznało, że prawdopodobnie popełniło błąd nie nagradzając Iniesty.

- Nie potrzeba żadnych przeprosin. Wszyscy lubią indywidualne nagrody, ale dla mnie jest to nieistotne. Pierwszą rzeczą po przyjeździe, jakiej się tutaj nauczyłem, było to, że jest piłka (na boisku) i trzeba się nie zaopiekować - skomentował.

Dziennikarze dopytywali, jak Iniesta wyobraża sobie grę katalońskiej drużyny, kiedy jego zabraknie, ale doświadczony piłkarz tylko zażartował: - Wyjeżdżam na trzy lata, ale później wrócę i dalej będę grać. Mógłbym wrócić tylko po to, by przekazać dalej to, czego się nauczyłem przez cały ten czas.

- Nauczyłem się wiele od wszystkich trenerów i oni sprawili, że stałem się lepszym człowiekiem oraz piłkarzem. Klubowi nigdy nie jest łatwo tracić zawodników, a zawodnikom nigdy nie jest łatwo odchodzić, ale nie mam wątpliwości, że z Sergio (Busquetsem), Jordim (Albą) oraz Ivanem (Rakiticiem) też będziemy wygrywać - stwierdził.

Iniesta jest jednym z najbardziej lubianych zawodników w Hiszpanii. To on w finale mundialu w 2010 roku strzelił jedynego gola Holandii, dając rodakom długo wyczekiwane pierwsze w dziejach mistrzostwo świata. Do historii przeszedł jego gest po zdobyciu bramki, kiedy upamiętnił zmarłego kolegę, gracza Espanyolu, Daniego Jarque.

Iniesta rozegrał 669 meczów we wszystkich rozgrywkach dla FC Barcelona. Debiutował za czasów trenera Louisa van Gaala w wieku 18 lat.

kip

