FC Barcelona. Iniesta coraz bliżej przejścia do ligi chińskiej

W tym roku kończy 34 lata i od pewnego czasu nie prezentuje takiej formy, jak jeszcze kilka sezonów temu. Andres Iniesta z FC Barcelona do końca kwietnia ma podjąć decyzje w sprawie przyszłości. Hiszpan może trafić do chińskiego Tianjin Quanjian. Tam zarabiałby gigantyczne pieniądze, bo aż 35 milionów euro za sezon.

Zdjęcie Radość Iniesty, Dembele i Messiego /Eurosport

O zainteresowaniu z Chinese Super League Iniesta dowiedział się w grudniu zeszłego roku. Doświadczony pomocnik ma w tym momencie dożywotnią umowę z FC Barcelona. To wychowanek słynnej szkółki La Masia decyduje, czy chce grać dalej, czy nie. Teraz temat wyjazdu do Azji podobnie odżył.

- Przed 30 kwietnia muszę podjąć decyzję, czy nadal chcę grać w Barcelonie czy przenieść się do Chin. Ustalę, co jest najlepsze dla mnie i dla klubu. Oczywiście, o tym, co postanowię pierwsi dowiedzą się w klubie. Dopiero potem poinformuję opinię publiczną. Tak będzie najbardziej uczciwie dla mnie i dla klubu - powiedział Iniesta.

W nowym zespole miałby zarabiać nawet 35 milionów euro netto za sezon.

Ten sezon dla doświadczonego zawodnika nie jest dobry. W 32 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach strzelił gola i miał trzy asysty.

W FC Barcelona gra od 16 sezonów. Z zespołem z Camp Nou zdobył praktycznie wszystko, co było do wygrania. W 663 meczach zdobył 56 bramek i miał 139 asyst.