FC Barcelona. Krzysztof Piątek jednym z celów transferowych

FC Barcelona szuka nowych graczy m.in. bramkarza i napastnika, podał dziennik "Marca". Jednym z celów ma być Krzysztof Piątek, który robi furorę w Serie A.

Polski napastnik we wszystkich rozgrywkach w tym sezonie zdobył już 13 bramek, a z dziewięcioma golami w Serie A zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji strzelców.



Dziennikarze "Marki" podali, że priorytetem dla Barcelony są przede wszystkim lewy i środkowy obrońca, a także pomocnik. Na Camp Nou chcą być jednak przygotowani na wszelką ewentualność, dlatego rozglądają się także za bramkarzem i napastnikiem.



W bramce "Blaugrany" niepodważalną pozycję ma Niemiec Marc-Andre ter Stegen. Jego zmiennikiem jest Holender Jasper Cillessen, który siedzi na ławce i z tego powodu chce odejść z klubu. Chciał to zrobić już tego lata, ale został zatrzymany przez kataloński klub.

W ataku pierwszym wyborem trenera Ernesta Valverde "na szpicy" jest Luiz Suarez, który ma już 33 lata i potrzebuje więcej przerw w grze, żeby przygotować się do najważniejszych meczów. Urugwajczyk już nie może występować zawsze od deski do deski. W tej chwili jego zmiennikiem jest wychowanek klubu Munir El Haddadi, który w tym sezonie zagrał tylko w trzech meczach ligowych i zdobył jedną bramkę. Jeśli Munir sprawdzi się w bieżących rozgrywkach, to poszukiwania napastnika wyhamują. W innym wypadku sprawa będzie otwarta.



Dziennikarze "Marki" uważają, że Barcelona jest zainteresowana Krzysztofem Piątkiem. Dyrektor sportowy klubu Eric Abidal rozważa też jednak innych zawodników.

Polak, po transferze z Cracovii, bardzo dobrze rozpoczął sezon w swoim nowym klubie - Genoi. W ośmiu meczach zdobył 13 bramek. Piłkarz z Dzierżoniowa zadebiutował też w reprezentacji Polski.

