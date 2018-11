FC Barcelona. Kto zastąpi Suareza? "Marca": Piątek jedną z opcji

"Luis Suarez w styczniu skończy 32 lata i Barcelona zaczyna poszukiwania kogoś, kto by go w przyszłości zastąpił" - pisze madrycki dziennik "Marca". Jednym z kandydatów jest Krzysztof Piątek, napastnik reprezentacji Polski i Genoi. Co najbardziej zaskakuje, Polak jest na pierwszym miejscu w gronie pięciu poważnych nazwisk - kandydatów do Barcy.

Suarez wchodzi w zaawansowany jak dla piłkarza wiek, ale nie traci skuteczności i głodu do zdobywania bramek. W niedawnym El Clasico Urugwajczyk błyszczał pod nieobecność Lionela Messiego, ustrzeliwszy hat tricka. Barca wygrała 5-1. Suarez przyznał po tym spotkaniu, że to normalne, jeśli klub będzie już teraz szukać kogoś, kto mógłby go w przyszłości zastąpić.

Jedna z opcji, jaką rozważa Blaugrana, co jest potwierdzone przez "Marcę", to Krzysztof Piątek, napastnik Genoi, który strzelił 13 goli w 11 oficjalnych meczach w pierwszym sezonie Serie A - czytamy w hiszpańskiej gazecie.

Jej zdaniem, Piątek jest brany pod uwagę z dwóch przyczyn - po pierwsze cena za transfer nie byłaby stosunkowo wysoka, a po drugie, jego zarobki też nie należałyby do ogromnych. Ale polski snajper nie jest jedynym, którego Barcelona ma na radarze.

Kolejną z opcji jest koniec wypożyczenia Paco Alcacera do Borussii Dortmund, choć niemiecki klub jest zainteresowany transferem definitywnym, na co trzeba wydać 23 mln euro. Inny zawodnik to Nicolas Pepe. Napastnik Lille OSC strzelił w tym sezonie siedem goli i miał tyle samo asyst. 23-latek może grać też na skrzydle, a w poprzednim sezonie zdobył 13 bramek.

"Na koniec dwie realistyczne alternatywy to Timo Werner (RB Lipsk) i Lautaro Martinez (Inter)" - przekonuje "Marca".

Niezależnie od tego, kto zostanie ostatecznie wybrany, a może będzie to ktoś zupełnie inny, będzie na nowym napastniku ciążyć duża presja dorównania do osiągnięć Luisa Suareza. Urugwajczyk przyjechał na Camp Nou w 2014 roku i od tamtego czasu strzelił 158 goli w 212 oficjalnych meczach.

