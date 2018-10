FC Barcelona. Lionel Messi wznowił treningi wcześniej niż przypuszczano

Lionel Messi wznowił treningi z Barceloną wcześniej niż przypuszczano. Argentyński piłkarz doznał pęknięcia kości ręki w meczu hiszpańskiej ekstraklasy z Sevillą 20 października i miał pauzować przez trzy tygodnie.

Z powodu urazu Messi opuścił m.in. spotkanie w stolicy Katalonii z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów (2-0) oraz El Clasico, w którym Barcelona rozgromiła przed własną publicznością Real Madryt 5-1.

W środowy wieczór "Duma Katalonii" zmierzy się z Cultural Leonesa w 1/16 finału Pucharu Hiszpanii. Argentyńczyk nie został powołany na to spotkanie. Mało prawdopodobne jest też, że będzie mógł wystąpić w sobotnim meczu 11. kolejki ekstraklasy z Rayo Vallecano, ale i tak może wrócić do gry wcześniej niż przed upływem trzech tygodni.

Początkowo zapowiadano, że Messi opuści także wyjazdowe spotkanie z Interem Mediolan 6 listopada w Champions League, jednak teraz wiele wskazuje na to, że jednak wróci do składu do tego czasu.

Barcelona jest liderem hiszpańskiej ekstraklasy i wygrała wszystkie trzy mecze w grupie E Ligi Mistrzów.