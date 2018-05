FC Barcelona. Luis Suarez przyznał się do faulu

Po meczu Barcelona – Real (2-2) Luis Suarez powiedział, że faulował Raphaela Varane’a w akcji w której padła bramka na 2-1 dla „Dumy Katalonii”. Urugwajczyk przyznał się do przewinienia w jednym z pomeczowych wywiadów.

Sędziowanie w El Clasico, zresztą po raz kolejny w lidze hiszpańskiej, nie było na najwyższym poziomie. Arbiter Alejandro Hernandez popełnił kilka rażących błędów. Niektóre media twierdzą nawet, że wypaczył wynik spotkania.

Jedną z pomyłek było niezauważenie faulu Luisa Suareza, który podciął Raphaela Varane’a. To o tyle ważne, że po chwili padła bramka na 2-1 dla gospodarzy. Urugwajczyk po spotkaniu przyznał się do przewinienia. – Trochę go faulowałem. On kontrolował piłkę, a ja trafiłem go w nogę. Sędzia pokazał jednak, żeby grać dalej, więc graliśmy. Trochę mnie to zdziwiło, ale taka jest piłka – powiedział piłkarz Barcelona, autor pierwszego trafienia w spotkaniu.

- Szkoda, że nie udało nam się wygrać, bo przecież dwa razy wychodziliśmy na prowadzenie. Pamiętajmy jednak, że całą drugą połową musieliśmy sobie radzić w dziesięciu, więc ten remis też musimy przyjąć – dodał.

Tydzień temu Barcelona zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii. Teraz jej celem jest zakończenie sezonu bez porażki.