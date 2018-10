FC Barcelona. Matthijs de Ligt priorytetem

FC Barcelona spróbuje w przyszłym roku sprowadzić Matthijsa de Ligta. 19-latek jest priorytetem transferowym katalońskiego klubu i zepchnął z tej pozycji klubowego kolegę z Ajaksu Amsterdam Frankiego de Jonga.

FC Barcelona musi pomyśleć od defensywie w perspektywie kilku najbliższych lat, a bieżący sezon zdaje się potwierdzać, że ta formacja wymaga wzmocnień. W pierwszych sześciu meczach we wszystkich rozgrywkach Barca straciła cztery gole, a w pięciu ostatnich siedem. Błędy w strefie obronnej wołały niekiedy o pomstę do nieba. Złożyły się na to m.in. kontuzja Samuela Umtitiego i obniżka formy doświadczonego Gerarda Pique.

Klub chce się więc zabezpieczyć na przyszłość i zamierza sprowadzić Matthijsa de Ligta z Ajaksu. Hiszpańska TV3 podała, że nastolatek z Amsterdamu jest "priorytetem transferowym" Barcy. De Ligt ma dopiero 19 lat, a już rozegrał w barwach holenderskiego klubu 76 meczów i dołożył do tego dorobku dziewięć spotkań w reprezentacji Holandii.

Ajax nie odda lekką ręką zawodnika, z którym kontrakt podpisano do 2021 roku. Hiszpańskie media przewidują, że Katalończycy będą musieli na ten cel wyłożyć większą kwotę.

Co ciekawe trzech środkowych obrońców Barcy gra lewą nogą i prawonożny Holender byłby w tym zestawieniu wartościową odmianą. Jeśli udałoby się porozumieć z Ajaksem, najprawdopodobniej z Barceloną pożegna się Thomas Vermaelen, którego kontrakt wygasa po tym sezonie i klub nie zamierza oferować przedłużenia umowy.

Dziennik "Marca" podał, że skauci katalońskiego klubu obserwują De Ligta od dłuższego czasu i kilkakrotnie wybierali się już do Amsterdamu oglądać środkowego obrońcę w akcji. Wszystko wskazuje na to, że Barca powalczy o defensora w letnim oknie transferowym w przyszłym roku.



