FC Barcelona. Messi: Lubię Griezmanna, jest jednym z najlepszych

Od dłuższego czasu media łączą Antoine’a Griezmanna z transferem do Barcelony. Lionel Messi nie ukrywa, że taki scenariusz byłby z korzyścią dla „Blaugrany”. Argentyńczyk opisał francuskiego napastnika mianem „jednego z najlepszych”.

Zarówno Atletico Madryt, jak i Barcelona mogą określić zakończony sezon jako udane. Piłkarze Diego Simeone sięgnęli po triumf w Lidze Europy, natomiast Barca zgarnęła krajowy dublet. Prowadzeni przez Ernesto Valverde zawodnicy wywalczyli mistrzostwo La Liga oraz Copa del Rey. Media od długiego czasu informują, że nowym zawodnikiem klubu z Camp Nou zostanie napastnik „Los Colchoneros” Antoine Griezmann.

Lionel Messi wypowiedział się na temat reprezentanta Francji, określając go jako jeden z najlepszych graczy na swojej pozycji. - To oczywiste, że lubię jego grę. Aktualnie jest jednym z najlepszych na swojej pozycji. Nie mam pojęcia, czy jest coś na rzeczy w temacie jego transferu, ale zawsze cieszymy się, gdy jakościowi zawodnicy do nas trafiają. A Griezmann na pewno do nich należy - powiedział argentyński gwiazdor „Dumy Katalonii”.

Messi udzielił wypowiedzi po wygranym spotkaniu Barcy z Realem Sociedad 1-0, które było ostatnim dla Andresa Iniesty w klubie. - Mamy za sobą bardzo udany sezon. Przecież wygraliśmy ligę i sięgnęliśmy po krajowy puchar - ocenił pięciokrotny triumfator "Złotej Piłki".

Teraz będzie chciał sięgnąć po upragnione mistrzostwo świata z reprezentacją „Albiceleste”.

