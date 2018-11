FC Barcelona. Od zera do bohatera. Valverde zaczyna wygrywać Barcy mecze

Długą drogę przeszedł na Camp Nou w bieżącym sezonie Ernesto Valverde. W pewnym momencie o jego zwolnieniu mówiło się coraz donośniej, lecz obecnie głosy te ucichły. Nie ma się co dziwić, kolejne trafione decyzje trenera Barcelony pozwoliły jej wygrać trzeci ligowy mecz z rzędu. Po dramatycznym zwycięstwie 3-2 z Rayo Vallecano na kojący wpływ opiekuna uwagę zwracała szatnia klubu.

Gdy mistrzowie Hiszpanii na przestrzeni września i października nie byli w stanie ugrać kompletu punktów w czterech kolejnych spotkaniach na krajowym podwórku, w tamtejszej opinii publicznej podniosło się larum. Media, eksperci i kibice zarzucali Valverde brak szkoleniowej wszechstronności, zagubienie i złe decyzje podejmowane przed meczami, a także w ich trakcie. Minął miesiąc i tamte utyskiwania zniknęły jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, gdyż 54-latek wreszcie pokazał trochę charakteru i trenerskiej intuicji.

Już w przełamującym złą serię starciu z Sevillą Bask wiedział, jak trafić do drużyny. Barca straciła jeszcze w pierwszej połowie kontuzjowanego Leo Messiego, ale nie podłamało jej to i ostatecznie wygrała wówczas 4-2. Prawdziwym popisem taktycznej szkoły było El Clasico, w którym Real po przerwie zaczynał zagrażać Barcelonie, zdobył kontaktową bramkę na 1-2 i dalej atakował, na co Valverde zareagował w praktycznie perfekcyjny sposób. Na boisko wpuścił Nelsona Semedo, Ousmane'a Dembele oraz Artura Vidala, a Sergiego Roberto z prawej obrony przestawił do środka pola. Podziałało. Roberto asystował przy dwóch kolejnych golach Suareza, a duet Dembele - Vidal odpowiadał za upokarzające odwiecznego rywala trafienie na 5-1.

W sobotę na Campo de Futbol de Vallecas było podobnie, rezerwowy tego dnia Dembele wyrównał na 2-2 trzy minuty przed końcem, a wyraźnie pełniejsza energii "Duma Katalonii" trzy punkty zapewniła sobie w minucie ostatniej, za sprawą kolejnego trafienia Suareza. Vidal przeciwko Vallecano znów wszedł z ławki i doskonale wiedział komu zawdzięczać wyszarpane w końcówce zwycięstwo.

- Zmiany trenera odmieniły nas i cały mecz. Potrzebowaliśmy trzech punktów i je zdobyliśmy. W trakcie rywalizacji straciliśmy trochę rytm, niemniej rotacje pozwoliły na odwrócenie wyników spotkania. Cieszę się, że jestem jedną z opcji trenera i mogę mu oraz drużynie pomagać w trakcie spotkań - opowiadał rozkręcający się w Katalonii z tygodnia na tydzień Chilijczyk.