FC Barcelona. Pique: Musimy dać sobie jakoś radę bez Messiego

Lionel Messi, lider FC Barcelona, doznał kontuzji łokcia w sobotnim spotkaniu z Sevillą w Primera Division i według doniesień hiszpańskich mediów na powrót do gry poczeka przez trzy tygodnie. W tym czasie ominie go m.in. starcie z Realem Madryt w przyszłą niedzielę.

Messi przed zejściem z boiska z kontuzją zdołał asystować przy pierwszym golu i sam strzelił drugiego. Strata tak ważnego gracza jest dla Barcy dużym ciosem, szczególnie na tydzień przed hitowym ligowym meczem z Realem Madryt. Messi to bowiem motor napędowy barcelońskiej drużyny, od którego zaczyna się większość ofensywnych akcji.

Gerard Pique, środkowy obrońca mistrzów Hiszpanii, zdaje sobie sprawę, że absencja tak liczącego się zawodnika jest dużym problemem dla drużyny, ale podkreślił, że trzeba będzie sobie jakoś poradzić.

- Psychologicznie wiemy, że jak on jest z nami to jesteśmy mocniejsi, ale nie możemy pozwolić, żeby takie myślenie wzięło górę. Oczywiście to robi dużą różnicę, jednak mamy wystarczająco szeroki skład, żeby poradzić sobie z jego nieobecnością - Pique stwierdził po spotkaniu z Sevillą.

Barca będzie musiała sobie radzić bez Messiego nie tylko w meczu z Realem Madryt, bo również z Interem w Lidze Mistrzów w najbliższą środę.

- Musimy sprawić, aby nieobecności Leo jak najmniej dało się zauważyć - stwierdził Pique.

