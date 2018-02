FC Barcelona - Real Madryt. Koniec z azjatyckimi anomaliami. Kolejne El Clasico o tradycyjnej porze

Sporo nieprzychylnych komentarzy wywołała decyzja władz LaLigi o organizacji poprzedniego spotkania między Realem Madryt i Barceloną o niecodziennej jak na piłkarskie standardy godzinie 13. Teraz władze hiszpańskiego futbolu kolejne El Clasico zaplanowały na porę bardziej tradycyjną. Dwaj giganci wybiegną na murawę Camp Nou 6 maja o 20:45.

Zdjęcie Cristiano Ronaldo (Real Madryt) i Gerard Pique (FC Barcelona) /EFE

Ostatni akt być może najważniejszej piłkarskiej rywalizacji w Europie przypadł w iście dziwnym momencie. Nie dość, że była to sobota 23 grudnia, gdy uwagę większość kibiców przykuwały przygotowania do świąt Bożego Narodzenia, to mecz rozegrano o bardzo osobliwej porze. Piłkarze rozpoczęli rywalizację na Santiago Bernabeu o pierwszej po południu europejskiego czasu, wszystko ze względu na starania ligowych władz o zwiększenie oglądalności na rynkach azjatyckich.

Reklama

Dwa popołudniowe El Clasico w ciągu jednego sezonu to jednak za dużo, i to niezależnie od popularności La Ligi w Chinach czy innych krajach Dalekiego Wschodu. Dlatego też kolejne piłkarskie widowisko najwyższych piłkarskich lotów zostanie rozegrane wieczorem. Potwierdził to już szef La Ligi Javier Tebas.

- Barcelona z Realem Madryt zagrają w niedzielę 6 maja o 20:45, oczywiście na Camp Nou. Tym razem stawiamy już na tradycję - Tebas śmiał się na antenie programie "'El Larguero" stacji radiowej Cadena SER.

Jeżeli nic się w wyścigu o mistrzostwo Hiszpanii nie zmieni, to majowe El Clasico będzie starciem jedynie prestiżowym. "Blaugrana" uzbierała już bardzo bezpieczną przewagę nad odwiecznym rywalem i zważywszy na to, że jeszcze w tym sezonie meczu ligowego nie przegrała, trudno spodziewać się, aby tytułu utraconego właśnie na rzecz Realu nie odzyskała.



Primera Division: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy