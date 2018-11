FC Barcelona. Trzy czwarte miliarda to za mało. Jak Messi nie trafił na Etihad

Leo Messi już po wsze czasy będzie utożsamiany z Barceloną, której po zakończeniu kariery zostanie zapewne największą z legend. Nie oznacza to jednak, że Argentyńczyk nie miał chwil zwątpienia. "El Mundo" wyjawiło, że w 2016 i 2017 roku nie brakowało wiele, aby pięciokrotny laureat Złotej Piłki trafił do Manchesteru City, który za transfer i kontrakt oferował niemal miliardowe sumy.

Początek listopada to okres samych znakomitych wiadomości dla osób o bordowo-granatowych sercach. Drużyna przezwyciężyła kryzys, jest w trakcie serii pięciu kolejnych zwycięstw, na którą złożyło się między innymi rozbicie Realu Madryt 5-1, co więcej, w tylko jednym z tych spotkań udział miał, zmagający się z urazem przedramienia, Messi. Ten powoli już wraca do zdrowia i najpewniej we wtorkowym meczu z Interem w Lidze Mistrzów powinien być już w kadrze zespołu. I zapewne ponownie pokaże kibicom, co mogliby stracić, gdyby w pewnym momencie kariery opuścił Katalonię.

O zamiarach sprowadzenia geniusza z Rosario opowiadał pod koniec października nawet sam właściciel Manchesteru City Khaldoon al Mubarak, lecz aby dostać się do tego, co kibiców interesuje najbardziej, czyli cyfr, jakie wtedy wchodziły w grę, trzeba było poczekać do artykułu "El Mundo", madryckiego dziennika współpracującego z serwisem Football Leaks. I ci, którzy oczekiwali niebywałych kwot, na pewno się nie zawiedli. "The Citizens" planowali wyłożyć na całą transakcję pieniądze w futbolu wcześniej absolutnie niespotykane.

Sam transfer Messiego do Manchesteru miał wynieść klub 250 milionów euro, czyli tyle, ile wpisane było w jego klauzuli odejścia na Camp Nou (obecnie jest to kwota niemal trzykrotnie wyższa). Z nowego miejsca pracy Leo pobierałby przez pięć lat roczną pensję w wysokości 50 milionów euro. Jorge Messi, agent i ojciec piłkarza, zgarnąłby zaś prowizję w wysokości 50 mln euro za doprowadzenie transakcji do końca. Jeżeli doliczyć kolejne koszty, które wiązały się z planowanym przedsięwzięciem, to portfele właścicieli City uszczuplałyby o - bagatela - 755 mln euro.

Trzy czwarte miliarda zostało jednak na kontach arabskich szejków. Choć "La Pulga Atomica" poważnie rozważał dołączenie do Pepa Guardioli na Etihad i pożegnanie z podatkowym piekłem, jakim dla milionerów jest Hiszpania, to ostatecznie pozostał w miejscu, w którym występuje całą zawodową karierę. I występował będzie co najmniej do 2021 roku, bowiem wtedy upływa jego obecny kontrakt, podpisany przed dwunastoma miesiącami.