FC Barcelona. Valverde niegotowy na rozmowy o kontrakcie

Trener Ernesto Valverde nie chce rozmawiać na temat nowego kontraktu w FC Barcelona. Obecna umowa 54-letniego szkoleniowca wygasa po tym sezonie. Wszystko wskazuje na to, że przyszłość Valverde na Camp Nou rozjaśni się na przełomie roku.

W pierwszym sezonie Ernesto Valverde wywalczył dublet na krajowych boiskach w postaci mistrzostwa Hiszpanii i pucharu. W Lidze Mistrzów Barca odpadła na etapie ćwierćfinału po zadziwiającym dwumeczu z AS Roma. Media przekonują, że trener nie ma najlepszych relacji z prezydentem klubu Josepem Bartomeu.

- Mam w tym momencie kontrakt. Mam też opcję przedłużenia go o kolejny rok. Ale wiecie, jaki jest futbol. Sezony są długie i trzeba poczekać na to, co z nich wyniknie. Mamy wrzesień, jest zbyt wcześnie, by o tym mówić - stwierdził Valverde, którego drużyna zmierzy się w niedzielę u siebie z Gironą w derbach Katalonii w 5. kolejce Primera Division.

Najbliższy rywal rozpoczął sezon solidnie pod wodzą nowego trenera Eusebio Sacristana.

- Jego drużyny nie czekają, musimy wyjść z nimi i podjąć wyzwanie. Grają bez kompleksów, mają odpowiednie nastawienie, bo nie mają nic do stracenia. To będzie intensywny mecz. Mamy trzy spotkania w sześć dni. Później gramy z Athletikiem i następnie w Lidze Mistrzów. Zobaczymy, czy dojdzie do zmian w składzie - ocenił trener Barcy.

