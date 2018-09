FC Barcelona w styczniu powalczy o Pogbę

Francuski pomocnik Manchesteru United nie najlepiej czuje się w zespole prowadzonym przez menedżera Jose Mourinha. Teraz pojawiła się kolejna informacja o dużym zainteresowaniu Paulem Pogbą ze strony FC Barcelona. Do transferu za ponad 150 milionów euro może dojść już w styczniu.

Pogba trafił do United w wakacje 2016 roku. Działacze angielskiego klubu zapłacili za niego Juventusowi 105 milionów euro. Wtedy to był rekord transferowy. Na Francuzie skupiła się od razu uwaga całego piłkarskiego świata. Oczekiwania były bardzo duże. Zawodnik nie do końca sobie radził z presją i nie grał tak dobrze jak wcześniej w Turynie.

Poprzedni sezon był lepszy, ale pojawiły się doniesienia, że narasta konflikt Pogby z Mourinho. Portugalski menedżer nie może ponoć dogadać się z 25-latkiem. Ostatnio panowie ostro się pokłócili.

Tę sytuację bardzo chce wykorzystać FC Barcelona. Szefowie "Dumy Katalonii" już latem próbowali pozyskać Pogbę. Oferowali 50 milionów euro oraz dwóch zawodników: Andre Gomesa oraz Yerry'ego Minę. Zainteresowania jednak nie było. Być może grubo ponad 150 milionów euro, które Hiszpanie chcą zaproponować w styczniu, zmieni podejście United do tematu.

W tym sezonie Pogba wystąpił w siedmiu spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Strzelił cztery gole i miał dwie asysty.

W sobotę jego drużyna zmierzy się ma wyjeździe z West Hamem United. Początek meczu w Londynie o godzinie 13.30. Pogba ma grać od początku.