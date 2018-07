FC Barcelona. Wielcy Xavi i Iniesta inspiracją dla Arthura

Nowy nabytek Barcelony nie ukrywał, kto jest jego idolem i jak zamierza grać. Pozyskany za 40 mln euro z Gremio Arthur chciałby pełnić rolę w katalońskim klubie podobną jak Xavi i Andres Iniesta. Zadanie na pewno nie należy do najłatwiejszych.

Mistrzowie La Liga w ekspresowym tempie znaleźli zastępstwo do odchodzącego do Guangzhou Evergrande Paulinho. 21-letni pomocnik miał jeszcze przez sezon zostać na wypożyczeniu w brazylijskim Gremio, ale sytuacja w zespole zmusiła kataloński klub do przyspieszenia transferu Arthura. Tym bardziej, że z Camp Nou pożegnał się też Andres Iniesta.

Wielu ekspertów sugeruje, że Brazylijczyk może być kolejnym Xavim w drużynie, a porównania mają tylko mu pomóc, a nie zahamować jego rozwój. - To fantastyczna sprawa być porównywanym do tak świetnych piłkarzy. Nie ukrywam, że inspirowałem się dwójką byłych graczy Barcy, zawsze ich podziwiałem - powiedział Arthur.

- Obaj są podobni do mnie, ale nie wiem, który bardziej mnie przypomina. Jestem Arthur i mam swoją karierę przed sobą. Muszę pokazać na co mnie stać. Wszyscy doskonale wiedzą, czego dokonali obaj panowie. Mogę się na nich wzorować i zapewniam, że ciężko będę pracował, by zbliżyć się do ich poziomu - zapewnił 21-letni Brazylijczyk.

Głos po pozyskaniu nowego zawodnika zabrał Eric Abidal. - Jego styl idealnie pasuje do naszego klubu. Musi się zaadaptować, dlatego jest z nami już teraz, a nie w styczniu - przyznał Francuz.

fira