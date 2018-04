FC Barcelona wyda fortunę na Dayota Upamecano?

Barcelona jest zainteresowana pozyskaniem 19-letniego Dayota Upamecano, występującego w RB Lipsk. Kwota ewentualnego transferu, o jakiej się mówi, to 100 mln euro. Jest to olbrzymia suma, biorąc pod uwagę to, że młody Francuz gra na pozycji środkowego obrońcy.

Zdaniem Martina Edwardsa, który przez 22 lata był prezesem Manchesteru United, rekordowe transfery, do jakich obecnie dochodzi, spowodowane są przejściem Neymara z Barcelony do Paris Saint-Germain.

- Wycena umiejętności danego gracza zawsze będzie subiektywna, ale można się tego nauczyć. Popatrzmy na Neymara, który zmienił klub za 222 mln euro. Wszystkie kwoty wystrzeliły w górę z powodu jednego transferu. To zmienia cały rynek – powiedział Edwards w wywiadzie dla "This Football Life".

Barcelona stara się szukać wzmocnień w defensywie. Thomas Vermaelen jest rozczarowany małą liczbą występów i już podczas ubiegłorocznego lata chciał zmienić pracodawcę, lecz na jego odejście nie zgodzili się właściciele drużyny. Kontrakt Belga wygasa z końcem czerwca 2019 roku. Być może po obecnym sezonie 32-latek ponownie będzie nalegał na opuszczenie stolicy Katalonii.

Podstawowy obrońca zespołu Samuel Umtiti jest łączony z gigantami z Manchesteru – United oraz City. Głównym problemem Barcy jest stosunkowo niska klauzula odstępnego za piłkarza. 60 mln euro nie jest sumą, która mogłaby zniechęcić bogate ekipy z Premier League.

Jeśli dojdzie do transferu, to miejsce Umtitiego może zająć jego rodak Upamecano, zbierający drugi sezon z rzędu świetne opinie na boiskach niemieckiej Bundesligi. Fachowy serwis Transfermarkt wycenia nastolatka na 25 mln euro, ale biorąc pod uwagę dzisiejsze realia na piłkarskim rynku, cena zmiany barw klubowych byłaby zdecydowanie wyższa. Zważywszy, że Barcelona miałaby dużą konkurencję w walce o młodego zawodnika. Zainteresowany pozyskaniem obrońcy jest m.in. United.

We francuskim programie telewizyjnym „Telefoot” została podana kwota 100 mln euro za gracza z Lipska. Gdyby Umtiti zdecydował się opuścić Camp Nou, finanse ze sprzedaży starszego z Francuzów mogłyby w części pokryć transfer Upamecano i tym samym "Duma Katalonii" mogłaby mieć perspektywicznego defensora na wiele lat.

- W futbolu jest tak, że pieniądze wpadają jednymi drzwiami, najczęściej za prawa do transmisji i wypadają drugimi drzwiami. Każdy klub o coś walczy, chce grać w najwyższej klasie rozgrywkowej, chce być mistrzem czy grać w europejskich pucharach. Wszyscy walczą jak szaleni. Kiedy w klubie pojawiają się pieniądze, od razu są wydawane na ulepszenie zespołu - mówił były prezes „Czerwonych Diabłów”.

Upamecano jest wychowankiem Valenciennes FC. Jego pierwszą drużyną w seniorskiej piłce był RB Salzburg, do którego trafił w lipcu 2015 roku za sumę dwa miliony euro. Początkowo został wypożyczony do satelickiego zespołu Liefering FC. W styczniu 2017 roku odszedł do RB Lipsk za 10 mln euro. Jego kontrakt obowiązuje do połowy 2021 roku. W obecnym sezonie zagrał w 36 meczach we wszystkich rozgrywkach i strzelił jednego gola.

Andrzej Beska