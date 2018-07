FC Barcelona zaprzecza doniesieniom o wątrobie Erica Abidala

Serwis ”El Confidencial” w środę ogłosił, że wątroba, którą w 2012 roku przeszczepiono Ericowi Abidalowi pochodziła z ”czarnego rynku”, a kupcem był obecnie przebywający w więzieniu były prezydent Barcelony Sandro Rosell. Klub stanowczo zaprzeczył tym doniesieniom.

W 2012 bardzo poważnie chory Abidal miał przeszczep wątroby. Gdy piłkarz wrócił na boisko dziękował swojemu kuzynowi Gerardowi, który miał być dawcą organu. Również klub w oficjalnym komunikacie dziękował członkowi rodziny Abidala. Jednak według ”El Confidencial” to zwykła bajeczka, bo serwis dotarł do rozmów byłego prezydenta Barcelony Sandro Rosella, z których wynika, że to właśnie on kupił wątrobę dla piłkarza na ”czarnym rynku”. Co więcej Rosell ma być podejrzany o handel organami na szeroką skalę.

Barcelona postanowiła ustosunkować się do tej sprawy. Klub stanowczo zaprzecza jakimkolwiek nieprawidłowościom i nielegalnym praktykom.

”FC Barcelona kategorycznie zaprzecza, jakoby doszło do jakichkolwiek nieprawidłowości w związku z przeszczepem wątroby, który miał obecny dyrektor techniczny pierwszego zespołu Eric Abidal. Klub bardzo żałuje, że rozsiewane są tak niesprawdzone informacje dotyczące tak delikatnego tematu i podkreśla, że dalej będzie wspierał Erica Abidala oraz jego fundację, która pomaga dzieciom i młodym ludziom dotkniętym podobnymi problemami medycznymi” – czytamy w oświadczeniu.

Pytanie, czy Rosell rzeczywiście ma czyste ręce? Obecnie przebywa w więzieniu z powodu oszustw podatkowych w latach 2007-2011 i nielegalnego zakupu praw telewizyjnych na mecze reprezentacji Brazylii. Rosell był prezydentem Barcelony w latach 2010-2014 i zaprzecza, że brał udział w jakichkolwiek machinacjach finansowych.

