Ferran Torres podpisał nowy kontrakt z Valencią

Ferran Torres, jeden z największych talentów akademii Valencii w ostatnich latach, zdecydował się podpisać nowy kontrakt z zespołem "Nietoperzy". Takim rozstrzygnięciem sprawy rozczarowani mogą być działacze Liverpoolu i Chelsea, którzy przyglądali się sytuacji tego 18-letniego skrzydłowego.

Wychowanek szkółki Valencii i 22-krotny reprezentant Hiszpanii do lat 17 uważany jest na Półwyspie Iberyjskim za jeden z największych talentów w swoim roczniku. W bieżącym sezonie trener Marcelino Garcia Toral dał mu już szansę debiutu w pierwszym zespole "Nietoperzy", najpierw w rozgrywkach Pucharu Króla, a następnie w grudniowym meczu Primera Division przeciwko SD Eibar. Od tamtego czasu Torres wystąpił jeszcze w sześciu innych spotkaniach i łącznie w swoim ligowym dorobku ma 155 rozegranych minut.

Tak szybki rozwój piłkarza spowodował, że działacze Valencii, zaledwie pół roku po pierwszej renegocjacji kontraktu, przystąpili do kolejnych rozmów z przedstawicielami Torresa. We wtorek poinformowano, że zakończyły się one powodzeniem. Wychowanek Valencii podpisał z klubem kontrakt do czerwca 2021 roku, a klauzula wykupu została podniesiona z 25 do 100 milionów euro.

Rozczarowani tym są na pewno działacze Liverpoolu i Chelsea, którzy zdaniem angielskich mediów chcieli wykorzystać 25-milionową klauzulę wykupu w poprzedniej umowie Torresa i szykowali ofertę dla piłkarza w letnim okienku transferowym.

Wojciech Malinowski