Garetha Bale’a interesuje tylko jeden kierunek

Angielskie „Metro” podało nowe informacje dotyczące Garetha Bale’a. Zdaniem mediów Walijczyk nie zamierza przechodzić z Realu do Bayernu, ale rozważy kierunek Premier League. Ponoć interesuje go tylko transfer do ligi angielskiej.

Bale na szerokie wody wypłynął w Tottenhamie. To właśnie z londyńskiego klubu trafił do Realu Madryt za rekordowe 90 mln euro.

Walijczyk nie gra jednak regularnie w drużynie „Królewskich”, co irytuje go najbardziej. 28-latek został bohaterem finału Ligi Mistrzów. Zapewnił wygraną Realowi nad Liverpoolem (3-1), strzelając dwa gole. Był wniebowzięty, ale na pomeczowej konferencji podkreślił, że nie podobała mu się rola rezerwowego w Kijowie. Miał przemyśleć swoją przyszłość w Realu. – Potrzebuję regularnej gry. Jeśli nie dostanę takiego zapewniania na przyszły sezon, rozważę opcję odejścia– powiedział.

Angielskie „Metro” zdradza, że piłkarz odrzucił właśnie ofertę Bayernu Monachium. Bale jest zainteresowany tylko jednym kierunkiem – grą w Premier League.

Od dłuższego czasu chce go mieć u siebie menedżer Manchesteru United Jose Mourinho. Być może w końcu mu się uda ściągnąć Walijczyka.