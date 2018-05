Gdzie zagra Andres Iniesta?

Prezes Australijskiej Federacji Piłkarskiej David Gallop potwierdził, że pomocnik FC Barcelona Andres Iniesta, który po sezonie definitywnie odejdzie z katalońskiego klubu, otrzyma kilka ofert dalszej gry z klubów tego kraju.

Zdjęcie Andrés Iniesta /Getty Images

Zainteresowane podpisaniem kontraktu z Hiszpanem są m.in. zespoły Sydney FC, Melbourne Victory, Newcastle Jets i Western Sydney.

Reklama

- Wystarczy tylko omówić szczegóły ewentualnego kontraktu. A-League oferuje doskonałe warunki, zarówno finansowe, jak i bytowe. Szlaki do naszej piłki nożnej przetarł Alessandro Del Piero, wiemy, że był bardzo zadowolony z czasu, który wraz z rodziną spędził w australijskim klubie - powiedział Gallop.

Iniesta, który od prawie 16 lat broni barw Barcelony, ujawnił pod koniec kwietnia, że trwający sezon jest jego ostatnim w katalońskim klubie. - To jest decyzja szczegółowo przemyślana - powiedział na konferencji prasowej 33-letni piłkarz.

- To dla mnie bardzo trudny dzień, ponieważ spędziłem tu całe życie i niełatwo jest powiedzieć +do widzenia+. Dałem temu klubowi wszystko co miałem najlepszego i bardzo dużo otrzymałem w zamian - dodał piłkarz.

Dotychczas Iniesta wywalczył osiem tytułów mistrza Hiszpanii, sześć razy zdobył Puchar Króla i siedmiokrotnie krajowy Superpuchar. Sukcesy odnosił także w rozgrywkach międzynarodowych: czterokrotnie triumfował w Lidze Mistrzów, a po trzy razy w Superpucharze UEFA i w klubowych mistrzostwach świata. Z reprezentacją Hiszpanii dwukrotnie zdobył mistrzostwo Europy i raz mistrzostwo świata.

Według nieoficjalnych informacji Iniesta otrzymał już propozycje gry z Chin, Japonii i właśnie Australii.