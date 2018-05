Girona CF zamiast Arsenalu Londyn? Jest chętny na Mikela Artetę

Hiszpańskie media poinformowały w poniedziałek, że Mikel Arteta jest głównym kandydatem do objęcia funkcji trenera Girony. Obecny asystent Josepa Guardioli w Manchesterze City jeszcze w ubiegłym tygodniu wiązany był z posadą menedżera Arsenalu, lecz ostatecznie działacze "Kanonierów" zdecydowali się zatrudnić jego bardziej doświadczonego rodaka Unaia Emery'ego.

W zakończonym niedawno sezonie Primera Division Girona zajęła 10. pozycję. To spowodowało, że bogatsze kluby zainteresowały się jej szkoleniowcem Pablo Machinem i wiele wskazuje na to, że ten 43-letni trener w najbliższych dniach obejmie drużynę Sevilli.

- Chcieliśmy go zatrzymać i dlatego zaproponowaliśmy mu trzyletni kontrakt. Do gry wkroczyła jednak Sevilla i Machin zdecydował się na zmianę klubu. To świetny trener i życzę mu sukcesów w nowym zespole - powiedział dyrektor sportowy katalońskiego klubu Quique Carcel.

Dziennikarze "Sportu" twierdzą jednak, że działacze Girony bardzo szybko wytypowali następcę odchodzącego szkoleniowca. Miałby nim zostać Mikel Arteta, który po dwóch sezonach pracy w roli asystenta Pepa Guardioli w Manchesterze City chciałby rozpocząć pracę trenerską na swój własny rachunek.

Jeszcze kilkanaście dni temu 36-letni Hiszpan uznawany był za głównego kandydata do zastąpienia Arsene'a Wengera na stanowisku menedżera Arsenalu. Ostatecznie szefowie "Kanonierów" zdecydowali się jednak zatrudnić bardziej doświadczonego Unaia Emery'ego, który zdaniem brytyjskich mediów znacznie lepiej wypadł podczas bezpośrednich rozmów z działaczami klubu z północnego Londynu.

