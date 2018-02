Guti namawia Neymara do opuszczenia PSG

Były hiszpański pomocnik Guti jest kolejnym człowiekiem, który dołączył do grona orędowników transferu Neymara do Realu Madryt. – Tylko w tym klubie może zrobić wiele w Lidze Mistrzów – twierdzi Guti. Neymar jest wyceniany na ponad 200 milionów euro.

Zdjęcie Guti /Getty Images

W ostatnich miesiącach coraz głośniej o możliwym powrocie Brazylijczyka do La Liga. Neymar latem zeszłego roku za 222 miliony euro przeszedł z FC Barcelona do PSG. Od początku we francuskim zespole nie czuje się najlepiej. Zawodnik z Ameryki Południowej być może odejdzie po zaledwie roku pobytu na Parc des Princes.

- Mam nadzieję, że on kiedyś założy koszulkę naszego zespołu. Jeśli on chce zrobić postęp i zdobywać nowe szczyty, to tylko w Realu jest to możliwe. Neymar był w ważnym klubie, a więc w FC Barcelona. Był także w Paris Saint-Germain, ale tak naprawdę istotne jest tylko to, co można osiągnąć w Lidze Mistrzów. Właśnie dlatego wszystko, czego mu brakuje to trafienie do ekipy Królewskich - uważa Guti, który teraz trenuje jeden z młodzieżowych zespołów Realu.

Prezydent hiszpańskiego klubu, a więc Florentino Lopez i trener Zinedine Zidane coraz mocniej zastanawiają się na przyszłością tria BBC, a więc Benzema-Bale-Cristiano Ronaldo.

- Ronaldo jest nietykalny i tylko jego to dotyczy. On na to zasłużył. Bale i Benzema są wielkimi zawodnikami. Kiedy są w najwyższej formie są niezwykle ważnymi piłkarzami dla Realu. Zidane ma jednak jasne podejście do sprawy. Ma znakomity skład i każdy, który go przekona może grać. Teraz każdy musi tak samo mocno walczyć o miejsce na murawie – dodaje były reprezentant Hiszpanii.

Real w sobotę w 25. kolejce podejmie Alaves. Początek o godz. 16.15.



