Hiszpania - Anglia w Lidze Narodów na żywo

Hiszpania podejmuje Anglię w meczu grupy czwartej dywizji A Ligi Narodów. Podopieczni Luisa Enrique są bezdyskusyjnym liderem. Sędzią spotkania jest Szymon Marciniak.

Reprezentacja Hiszpanii od czasu nieudanych mistrzostw świata notuje same dobre wyniki. W Lidze Narodów wygrała dwa spotkania, w tym gromiąc wicemistrzów globu Chorwatów aż 6-0. Z kolei w niedawnym meczu towarzyskim "La Furia Roja" pokonała na wyjeździe Walię 4-1.

Natomiast Anglicy w poniedziałek walczą o możliwość awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów. Tylko zwycięstwo w Sewilli przedłuży jeszcze nadzieje "Synów Albionu".

Gareth Southgate, selekcjoner Anglików, po raz kolejny postawił na młodość. W wyjściowej jedenastce znalazł się tylko jeden piłkarz powyżej 25 lat - Kieran Trippier. Natomiast u gospodarzy wygląda to zupełnie inaczej. Takich piłkarzy było ośmiu.

W czwartej minucie gospodarze przeprowadzili groźny atak. Piłkę rozegrali między sobą rozegrali Jonny i Rodrigo, ten pierwszy w polu karnym został jednak zablokowany przez Trippiera.

Chwilę później strzał Thiago Alcantary przeszedł tuż obok słupka, a po rzucie rożnym piłkę głową zgrał Sual Niguez, ta trafiła do wbiegającego Marcosa Alonso, który uderzył na wślizgu z ostrego kąta, ale trafił w rzucającego się Jordana Pickforda.

Jak to jednak w piłce bywa na prowadzenie wyszli Anglicy. W 16. minucie Pickford podał na środek boiska do Harry'ego Kane'a, który natychmiast zagrał na lewą stronę do Marcusa Rashforda. Napastnik Manchesteru City popisał się świetnym krzyżowym podaniem do wychodzącego Raheema Sterlinga, a ten trafił w okienku hiszpańskiej bramki. Alonso zamiast pilnować Anglika, to sugerował jego pozycję spaloną, ale jak pokazały powtórki nie miał racji, bo linię złamał Nacho.

To był dopiero trzeci gol Sterlinga w reprezentacji Anglii, a pierwszy po trzyletniej przerwie i pierwszy poza Wembley.

W 29. minucie było już 2-0 dla Anglików. Wszystko zaczęło się od dalekiego wykopu Pickforda, piłkę opanował Kane, który skupił na sobie uwagę trzech rywali i prostopadle zagrał do Rashforda. Snajper "Czerwonych Diabłów" ze spokojem pokonał klubowego kolegę Davida de Geę.

Goście dwie bramki zdobyli po szybkim ataku. Trzeciego gola strzelili po rozegraniu akcji na połowie rywala. W jej końcówce Ross Barkley rzucił piłkę zza plecy obrońców do Kane'a, który zgrał ją do Sterlinga, a ten z bliska posłał do siatki. Była 38. minuta.

Po zmianie stron Hiszpanie rzucili się do ataku. W 50. minucie Alonso zagrał ze skrzydła do Marca Asensio, który odwrócił się z piłką w polu karnym i uderzył, ale piłka po rykoszecie od Joe'ego Gomeza wyszła na rzut rożny.

Luis Enrique ratował się zmianami. Weszli Paco Alcacer i Dani Ceballos. I właśnie ten pierwszy, chyba w swoim pierwszym kontakcie z piłką, strzelił gola. Z rzutu rożnego dośrodkował Asensio, a napastnik Barcelony, wypożyczony do Borussii Dortmund, uderzeniem głową z narożnika pola bramkowego przerzucił piłkę nad Pickfordem. Anglicy popełnili przy tym stałym fragmencie duży błąd, bo nikt nie pilnował rezerwowego piłkarza gospodarzy.



Hiszpania - Anglia 1-3 (0-3) - mecz trwa

Bramki: 0-1 Sterling (16.), 0-2 Rashford (29.), 0-3 Sterling (38.), 1-3 Alcacer (58.).



Zdjęcie Raheem Sterling z reprezentacji Anglii / Michael Regan / Getty Images