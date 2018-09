Ivan Cuellar: Piłkarze Barcelony nie potrafią przegrywać

Bramkarz Leganes Ivan Cuellar skrytykował postawę piłkarzy Barcelony po przegranym przez nich 1:2 środowym meczu 6. kolejki Primera Division. - Oni nie potrafią przegrywać - powiedział.

Chociaż Katalończycy już po 12 minutach prowadzili za sprawą strzału Philippe'a Coutinho, to tuż po przerwie w ciągu niecałych 120 sekund piłkarze spod Madrytu dwukrotnie pokonali Marca-Andre ter Stegena, a prowadzenie 2:1 utrzymali do ostatniego gwizdka.

Jednym z bohaterów meczu został bramkarz Pichu Cuellar, który w drugiej połowie popisał się m.in. fantastyczną podwójną paradą, gdy najpierw obronił strzał Malcoma, a następnie dobitkę Ivana Rakitica.

Po zakończeniu spotkania 34-latek nie tylko cieszył się z niespodziewanej wygranej, ale również skrytykował zachowanie słynniejszych rywali.

- Nie chcemy wyciągać przesadnych wniosków, ale spodziewaliśmy się innej postawy piłkarzy Barcelony. Nawet gdy jesteś przyzwyczajony do ciągłych zwycięstw i zdarzy ci się porażka, to powinieneś pogratulować rywalom zwycięstwa. Żaden z nich do nas jednak nie podszedł . Tak się nie powinno postępować i mam nadzieję, że drugi raz nie będę już świadkiem takiego zachowania - stwierdził Cuellar.

Sensacyjna środowa wygrana była dopiero pierwszą piłkarzy Leganes w bieżącym sezonie LaLiga.

- Byłem bardzo zadowolony ze swojej postawy i udanych interwencji, ale najważniejsze jest dobro i wyniki zespołu. Potrafiliśmy wykorzystać ich słabszy moment, a w końcowych fragmentach spotkania wierzyliśmy w utrzymanie wyniku, chociaż graliśmy przeciwko jednej z czołowych drużyn na świecie - podsumował spotkanie golkiper Leganes.

Wojciech Malinowski