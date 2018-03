Jan Oblak opuści Atletico Madryt?

Bramkarz Atletico Madryt Jan Oblak przyznał, że "nie wie, jaka przyszłość go czeka". W ten sposób Słoweniec odpowiedział na pytanie, czy nadal będzie występował w stolicy Hiszpanii. Wokół jego osoby pojawia się wiele plotek transferowych łączących go z innymi zespołami.

Zdjęcie Jan Oblak /SID

Bez dwóch zdań reprezentant Słowenii należy do najlepszych fachowców na swojej pozycji w Europie. Najczęściej pisało się o zainteresowaniu Janem Oblakiem ze strony Paris Saint-Germain, a sam bramkarz nie zaprzeczył plotkom.



Reklama

- Trudno jest mówić o przyszłości, bo nie wiadomo, co wydarzy się jutro, a co dopiero w przyszłym sezonie. Zachowuję spokój, bo piłka jest po stronie Atletico Madryt i to od nich wszystko zależy, a przyszłości nikt nie umie przewidzieć - zapowiedział 25-letni golkiper.

- W kwestii nowego kontraktu nie wydarzyło się nic. Wiele zostało powiedziane i napisane, ale nowej umowy nie ma. Mam aktualne zobowiązanie wobec klubu, które podpisałem dwa lata temu. Teraz muszę czekać na przedstawienie planów przez Atletico - stwierdził z chłodną głową Oblak.

Słoweński bramkarz trafił do "Los Colchoneros" w 2014 roku z Benfiki Lizbona, a jego umowa z zespołem prowadzonym przez Diego Simeone obowiązuje do 2021 roku.

Po 29 kolejkach LaLiga klub z Estadio Wanda Metropolitano traci 11 punktów do prowadzącej Barcelony.