Luca Zidane jako ostatni z piłkarzy Realu Madryt dostał szansę w sezonie 2017/18 i w 38. kolejce Primera Division rozegrał całe spotkanie z Villarreal CF. 20-letni syn trenera "Królewskich" Zinedine'a Zidane'a cieszył się z debiutu, z wyniku już zdecydowanie mniej.

Zdjęcie Luca Zidane i Cristiano Ronaldo /Getty Images

Real zremisował na wyjeździe 2-2, trwoniąc w ostatnich 20 minutach dwubramkową zaliczkę. Młody Zidane nie miał za dużo do powiedzenia przy straconych bramkach, ale i tak był zły.

- To słodko-gorzkie. Jestem dumny z tego, że zadebiutowałem w najlepszej drużynie świata, aczkolwiek nie mogę być zadowolony z remisu. Będę jeszcze musiał przyjrzeć się golom, które puściłem, ale robiłem wszystko, co w mojej mocy - stwierdził młody bramkarz "Królewskich".

Syn znanego ojca chce pracować na swoje nazwisko. - Kiedy gram, jestem Luca, nie Zidane - podkreślił.

Podobne zdrowe podejście ma Zinedine Zidane, który ani myśli stosować w stosunku do syna taryfy ulgowej.

- Lucas to piłkarz jeden z wielu. Traktuję go jak każdego innego. Był to jedyny zawodnik, który w tym sezonie nie zaliczył żadnego występu, dlatego dałem mu szansę. Debiut to ważna chwila dla niego i oczywiście dla jego trenera i ojca, ale jak to się potoczy dalej, to zobaczymy - stwierdził, zachowując tyle bezstronności, ile się dało.