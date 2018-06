Jordi Alba nie chce odchodzić z Barcelony

W ostatnich dniach pojawiło się sporo spekulacji transferowych związanych z lewym obrońcą Barcelony i reprezentacji Hiszpanii Jordim Albą. Głos w tej sprawie zabrał w czwartek sam zainteresowany. - Nie chcę odchodzić z Barcelony - powiedział Alba.

29-letni piłkarz, który w drużynie z Camp Nou występuje od 2012 roku, w ostatnich dniach był wiązany w mediach z przejściem do londyńskiego Tottenhamu. Informacje mediów na ten temat wydawały się dosyć zaskakujące i nie może zatem dziwić, że sam zainteresowany zdementował je na czwartkowej konferencji prasowej.

- Takie informacje nie mają na mnie wpływu. Czuję się doskonale w Barcelonie i gdyby tylko ode mnie to zależało, to zostałbym w niej do końca kariery - powiedział Alba.

- Nie zależy to jednak tylko ode mnie, ważne jest także to, czego chce klub. Istotna jest również moja forma, która w minionym sezonie była na szczęście dobra. W tym momencie nie widzę siebie poza Barceloną - dodał lewy obrońca, który na mundialu w Rosji zagrał całe 90 minut w meczach reprezentacji Hiszpanii przeciwko Portugalii i Iranowi.

Alba jest związany kontraktem z Barceloną do czerwca 2020 roku i ma w nim wpisaną klauzulę odstępnego w wysokości 150 milionów euro. W ciągu sześciu lat gry w drużynie z Katalonii czterokrotnie zdobywał mistrzostwo Hiszpanii, a w sezonie 2014/2015 razem z kolegami świętował również zwycięstwo w rozgrywkach Ligi Mistrzów,

Wojciech Malinowski