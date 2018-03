Juventus - Real. Zidane myśli o Lidze Mistrzów i oszczędza liderów

Mecz ratujący szanse Realu Madryt na jedyne pozostałe w tym sezonie trofeum zbliża się nieubłaganie, toteż Zinedine Zidane stara się oszczędzać najlepszych zawodników. Francuz ogłosił skład na sobotni wyjazdowy mecz z Las Palmas i nie uwzględnił w nim kilku liderów, w tym choćby Cristiano Ronaldo. Wszystko po to, aby byli oni gotowi na wtorkowe starcie z Juventusem w Lidze Mistrzów.

Zdjęcie Zinedine Zidane /Perform

Liga Mistrzów - zobacz pary ćwierćfinałowe

Reklama

Gracze z Madrytu po poprzednim wybitnym sezonie, w którym do drugiej z rzędu Ligi Mistrzów dorzucili pierwsze od pięciu lat mistrzostwo kraju, w tym znacząco obniżyli loty. W Pucharze Króla odpadli sensacyjnie z Leganes, w lidze szansę na dogonienie Barcelony stracili praktycznie już w grudniu, gdy w fatalnym stylu przegrali na własnym boisku w El Clasico 0-3. Minęły trzy miesiące, a strata do lidera z Camp Nou niemal nie drgnęła, obecnie - po 29 kolejkach - wynosi piętnaście punktów.

I tylko w Champions League najlepsza drużyna świata gra jak na najlepszą drużynę świata przystało. Przez fazę grupową przeszła z małymi problemami, by już jednak w 1/8 finału pokazać miejsce w szeregu Paris Saint-Germain. Z paryżanami, którzy byli delikatnymi faworytami tej pary, wygrali dwukrotnie 3-1 i trochę niespodziewanie z powrotem stali się jednym z najważniejszych pretendentów do tytułu. Teraz na drodze stają im mistrzowie Włoch, których 3 czerwca poprzedniego roku pokonali w finale rozgrywek aż 4-1. O powtórkę z rozrywki będzie niezwykle trudno, zwłaszcza zważywszy na to, że większość "Los Blancos" nie jest tak regularna jak przed rokiem

Zidane ma więc świadomość tego, że drużynę czekają dwie bitwy na śmierć i życie, dlatego też chce mieć wszystkich swoich żołnierzy w jak najlepszej dyspozycji.



Gdy w piątek ogłaszał skład na spotkanie z Las Palmas, niektórzy obecni na konferencji prasowej dziennikarze mogli złapać się za głowę. Wśród powołanych przez "Zizou" zawodników zabrakło nie tylko wracającego z przerwy reprezentacyjnej Ronaldo. Los Portugalczyka podzielili Dani Carvajal, Sergio Ramos, Marcelo, Isco oraz Dani Ceballos. Jeżeli wyjąć ostatniego z panów, to wszyscy wymienieni są piłkarzami galowej jedenastki. Wychodzi zatem na to, że francuski szkoleniowiec szykuje swoją drużynę na galę na wielkiej scenie i tę mniejszą już powoli odpuszcza.

Kadra Realu Madryt na ligowy mecz z Las Palmas:

Bramkarze: Keylor Navas, Kiko Casilla Casilla, Luca Zidane

Obrońcy: Jesus Vallejo, Raphael Varane, Nacho, Theo Hernandez, Achraf Hakimi, Alvaro Tejero

Pomocnicy: Luka Modrić, Casemiro, Marcos Llorente, Marcos Asensio, Mateo Kovacić, Oscar Rodriguez

Napastnicy: Karim Benzema, Gareth Bale, Lucas Vazquez, Borja Mayoral.