Juventus zlitował się nad Realem i Ronaldo?

Okazuje się, że nawet pięć Złotych Piłek i status jednego z dwóch najlepszych piłkarzy futbolu nie był w stanie zatuszować realnej wartości Cristiano Ronaldo. Jak zdradził Florentino Perez, Portugalczyka sprzedał do Juventusu za sto milionów euro, gdyż włoski klub był jedynym oferującym za niego taką kwotę.

Ronaldo w lutym przyszłego roku rozpocznie 35. rok życia, więc niezależnie od ogromnej wartości marketingowej i ciągłego, trochę przeczącemu prawom biologii utrzymywaniu się w świetnej formie fizycznej oraz bramkowej jego notowania na rynku transferowym musiały zmaleć. Dlatego też Juventus za najlepszego strzelca w historii Ligi Mistrzów i posiadacza setek innych rekordów zapłacił "tylko" sto milionów euro, i to raptem rok po tym, jak Neymar przychodził do Paris Saint-Germain za 222 miliony.

A gdyby nie działacze z Turynu, to Ronaldo nie dobiłby nawet do setki. - Klauzule odstępnego w umowach z piłkarzami w naszym klubie są tylko po to, aby odstraszać potencjalnych kupców. Tak działa futbol. W przypadku Cristiano musieliśmy klauzulę znacząco zmniejszyć do stu milionów, ponieważ tylko Juventus oferował za niego takie pieniądze - tak Perez odpowiadał na niewygodne pytania podczas corocznego zebrania socios Realu, czyli oficjalnych kibiców klubu.

- Po tym, czego Cristiano dla nas dokonał, nie mogliśmy go nie puścić. Mamy pewność, że było to najlepsze rozwiązanie dla obu stron. Sam Cris chciał przecież odejść ze względu na sprawy osobiste - sternik trzynastokrotnych zdobywców Pucharu Europy wyjaśniał przyczyny jednego z największych rozwodów w światowym futbolu w ostatnich latach.